Ivan Kovačević po 12. put u rodnom Malom Godinju i Makarskoj: ‘Ko dite otiša sam u Perth, ali srce zavičaja sve jače kuca’

Sedamdesetogodišnjemiz Malog Godinja u Rašćanima ovih dana srce snažno kuca, a oči se cakle. Po 12. put, od kada je otišao u Australiju, je otvorio vrata rodne kuće i promatra orah nešto stariji od njega. I dok braćai sestraa spominjućiu Perthu,te preminuluužurbano pripremaju trpezu oko koje se okupilo četrdesetak duša, Ivanu naviru sjećanja. Pita se je li moguće da je njegov život ispisao takvu priču, ali je neopisivo sretan što je ponovno u zavičaju, među svojima, a tako će dok god ga bude zdravlje služilo.

- Bio je ožujak 1961. Na poziv ujaka Jakova Ožića ukrcao sam se u Bariju na brod Oceaniju, i 31 dan plovio do Pertha. Teško je opisati što sam sve proživljavao te dane. Bio sam dite, tek završio osnovnu školu u Rašćanima. U kući uz majku Danicu, oca Jozu, bila su trojica braće, ja najstariji, i tri sestre. Tako me je dopalo da odem u svit, trbuhom za kruhom i pomognem obitelji. Daleka zemlja, nepoznati ljudi, nisam znao engleski, puno je toga trebalo savladati, ali uspio sam. Znao sam da ne smijem iznevjeriti nade obitelji. Ni danas nije lako opstati u kamenu, kako je tek bilo prije pedesetak godina – pamti Ivan svaki detalj.

Po cijele dane je radio. Nakon posla u ujakovu vinogradu, samo tamo se sadi stolno grožđe, trčao je što više zaraditi kao građevinski radnik. Nisu to bili veliki novci, tek četrdesetak lira mjesečno, ali Ivan je polovicu slao majci. Uz to uspio je i štedjeti pa već 1969. kupuje zemljište, a poslije nakon ženidbe sa svojom suprugom Suzane, gradi kuću. Posao napreduje, ima vlastiti vinograd od pet tisuća čokota, zapošljava radnike. Ali i obitelj raste. Kćeri Melita, Nada, Jolena, Ivana, koja je sa suprugom Lorenceom i jednogodišnjim Harryjem, doputovala s roditeljima, imaju dvije djevojčice i šest sinova. Ivan će s ponosom reći kako se unuci najviše raduju njemu.

- Najteže mi je bilo kada sam dolazio prvi put. Bilo je to 14 godina poslije odlaska od kuće. Toliko sam se radovao roditeljskom zagrljaju, a onda mi brat na aerodromu kaže tužnu vijest. Samo dva dana prije mog dolaska preminuo je otac. Znao sam, moram dalje, i tada sam se zarekao da ću dolaziti dok god budem mogao. Ne treba mi bogatstvo za život, a uvijek mogu uštedjeti za put. Ne samo to, drago mi je bilo kada sam omogućio mojim sestrama i braći da me posjete u Perthu.

Ivan bi volio da njegove kćeri bolje govore hrvatski jezik, ali sretan je da ga razumiju, ali zato je supruga u tome dosta solidna. Iako u životu nije bilo uvijek jednostavno organizirati dolaske u Hrvatsku Ivan je bio ustrajan u tome da kćeri upoznaju stari kraj i osjete bakino krilo. I one same priznaju da su im to najljepši trenuci u djetinjstvu.

Majke i brižnog pogleda nema već od 2001., ali zato su jake uspomene na tako malo života proživljenog u njezinom zagrljaju. Ispunjava ga osjećaj da je još kao dijete šaljući poštom čekove, i poslije uspješan čovjek, puno pomogao obitelji.

Po povratku u svoj dom počinju planovi za 13. putovanje u Godinj. Do tada nastoji što češće biti sa sestrom Vesnom, a svakog mjeseca u tamošnjem klubu ‘Jedinstvo’ popriča s prijateljima, baci na buće…

A Ivanovo srce je moralo postati kao kamen jako, ali puca na svaki pravi dodir.

Jasna Morović / IvoR