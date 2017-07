Iz makarske Turističke zajednice: Poljaci i Norvežani prednjače u broju noćenja kojih je više od 20 posto

Makarska je sve omiljenije ljetovalište. Potvrđuje to i statistika makarske Turističke zajednice. Tako je u Makarskoj u mjesecu lipnju ostvareno 198 621 noćenje, što je za 22 % veće ostvarenje u odnosu na prošlu godinu. Najviše noćenja u lipnju su ostvarili državljani Poljske (27 912 noćenja ) što je povećanje od 45 %. Druga zemlja po broju ostvarenih noćenja je Norveška (25 203 noćenja ), što je povećanje od 16 %. Slijedi Švedska ( 21 472 noćenja ) i predstavlja mali pad od 1 % u odnosu na proteklu godinu. Njemačka je u lipnju mjesecu ostvarila 20 952 noćenja i to je povećanje od 58 % u odnosu na proteklu godinu. Češka bilježi 18 844 noćenja i to je povećanje od 9 % . BiH također bilježi rast noćenja u lipnju od 23 %, a Velika Britanija rast od 58 %. Hrvatski državljani su ostvarili isti broj noćenja kao i protekle godine. Broj turista odnosno dolazaka za lipanj je iznosio 36 166 što je povećanje od 21 % .

U prvih šest mjeseci 2017.: Noćenja porasla za 20 posto

Za prvih šest mjeseci u Makarskoj je ostvareno 324 294 noćenja što je porast od 20 % u odnosu na 2016. godinu. Najviše noćenja za šest mjeseci je ostvarila BiH (45 510 ) i to je porast od 7 %. Norveški državljani su na drugom mjestu sa ostvarenih 37 695 noćenja i imaju porast od 31 % .

Treći po redu s ostvarenih 36 682 noćenja su Nijemci i to predstavlja porast od 34 % u odnosu na 2016. Švedska je ostvarila porast od 1 % i broj noćenja iznosi 33 779. Državljani Poljske su ostvarili 33 779 noćenja i to je porast od 33 % , a Češka je ostvarila 21 679 noćenja što je porast od 10 % u odnosu na 2016. godinu. Državljani Velike Britanije su ostvarili 18 857 noćenja što je porast od 47 % .

Broj turista za prvih 6 mjeseci iznosi 62 033 i to je porast od 19 % u odnosu na proteklu 2016. godinu.

U Makarskoj 3. srpnja: Više 24 posto turista

U Makarskoj je 3. srpnja boravilo 12 334 turista što je porast od 24 % u odnosu na proteklu godinu kad je u Makarskoj na isti dan bilo 9 908 turista .

Najviše turista 3. srpnja u Makarskoj je bilo iz Poljske (+49 % ), Norveške (+25 % ), Češke (+3 % ), BiH ( + 78 % ), Njemačke (+ 55 % )

J.M.