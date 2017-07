Večeras na Makarskom kulturnom ljetu: Papandopulo kvartet od 21 sat u staroj franjevačkoj crkvi

Program Makarskog kulturnog ljeta nastavlja se danas u 21 sat koncertom u staroj franjevačkoj crkvi, gdje će makarska publika moći uživati u gostovanju Papandopulo kvarteta. Nekoć poznati kao New Sax Quartet, u pitanju su hrvatski saksofonisti Nikola Fabijanić, Gordan Tudor, Goran Jurković i Tomislav Žužak, koji zajedno nastupaju još od studentskih dana. Do sada su bilježili brojne nastupe u domovini i inozemstvu – od Glazbenih večeri u sv. Donatu, Riječkih ljetnih noći, Dubrovačkih ljetnih igara, Muzičkog biennalea Zagreb, Glazbene tribine u Opatiji, Splitskog ljeta, pa do Festivala hrvatske glazbe u Beču, a praćeni pohvalama kritike nastupali su u Budimpešti, Parizu i Strasbourgu. Kako navode o sebi, pridaju promicanju suvremene glazbe, osobito djela mladih hrvatskih i inozemnih autora, pa su tako praizveli djela Mirele Ivičević, Frana Đurovića, Mattiasa Kranebittera, Dubravka Palanovića, Tene Borić, Krešimira Seletkovića, Ivana Končića, Šimona Vosečeka i drugih. Surađuju sa Zagrebačkim kvartetom saksofona, pijanistom Ivanom Batošem, čembalisticom Lindom Mravunac Fabijanić te stranim eminentnim saksofonistima kao što su Arno Bornkamp, Jean Yves Fourmeau, Lars Mlekusch te Amstel quartet. Članovi Papandopulo kvarteta bave se i pedagoškim radom na glazbenim akademijama u Zagrebu, Splitu, Sarajevu i Novom Sadu, na glazbenim školama u Zagrebu, Splitu, Jastrebarskom i Samoboru, a djeluju i kao mentori-predavači na majstorskim radionicama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Zajedno su pokrenuli Školu saksofona u Jaski, međunarodni proljetni seminar u Jastrebarskom za učenike i studente saksofona, a nedavno je izišao i njihov drugi album „Per Quattro“.

O.F.