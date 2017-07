Večeras na Makarskom kulturnom ljetu klapa Šufit: Na Kačićevu trgu od 21 sat pjevaju ‘vladari omiškog festivala’

Ljubitelji klapske pjesme večeras se mogu uputiti na Kačićev trg gdje u sklopu programa Makarskog kulturnog ljeta od 21 sat započinje koncert klape Šufit. Osnovani još 1992. godine u Splitu, klapa je već u prvim godinama postojanja bilježila kontinuitet stalnih nastupa na Omiškom festivalu, a od 2006. godine do danas, otkako su pod umjetničkim vodstvom prof. Jasminka Šetke, postigli su i najveće uspjehe u karijeri – prije svega, do sada nezabilježena ‘dominacija’ na Omiškom festivalu gdje su tri godine zaredom, od 2006. do 2008., bivali proglašeni apsolutnim pobjednicima festivala. Klapa već punih 15 godinje pjeva u nepromijenjenom sastavu, koji čine prvi tenor Igor Jelaska, drugi tenori Jurica Nazlić i Marko Lasić, baritoni Ivan Bratinčević i Krešimir Grgić, prvi basevi Nikola Akrap i Bruno Vučica te drugi basevi Teo Turk i Zdeslav Mišurac. Do danas je klapa Šufit izdala dva albuma – prvi, «Dobro jutro more» snimljen je 1999. godine, drugi «Ponoć je mila moja majko» objavljen je 2009. godine. U svojoj bogatoj glazbenoj karijeri osvojili su i brojne nagrade – Zlatni štit s povijesnim grbom grada Omiša (2006.-2008.), Zlatni omiški leut (2006.-2008.), Zlatne kaštelanske trišnje (2009.), Porin u kategoriji najbolje klapske izvedbe (2011) i brojne druge, a kako klapa Šufit zvuči uživo, možete se uvjeriti od 21 sat.

O.F.