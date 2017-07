Makarski SDP, HSU i HNS-LD o Zakonu o koncesijama: Iza ‘zakonskih i legalnih i legitimnih propisa’ kriju se nemoralni postupci i malverzacije

Nakon nedavnog otvorenog pisma predsjednika udruge Ruke za bolju Makarsku Petra Kelvišera, koji se povodom usvajanja Zakona o koncesijama obratio gradonačelniku Makarske Juri Brkanu, njegovim zamjenicima, ali i svim vijećnicima Gradskog vijeća Grada Makarske pozvavši ih da se javno izjasne po pitanju kontroverznog zakona, jučer su na istu temu otvorenim pismom reagirali i makarski SDP, HSU i HNS-LD, ponovivši svoj stav da se ne radi o zakonu koji je dobar za građane RH.

- Osim što je javnost isključena iz donošenja Zakona, odbijajući prihvatiti prijedlog da se Zakon uputi u treće čitanje, vladajući nisu iskazali niti minimum poštovanja prema građanima i njihovim legitimnim traženjima da se razmotre sporne odredbe, već su mučki ispod stola stavili Zakon na glasanje. Isključenje javnosti iz procesa odlučivanja, otvaranje mogućnosti naplate korištenja pomorskog dobra, osnivanje založnog prava nad tim našim bogatstvom – sve su to danas stvarne opasnosti! I na sjednici Sabora upozoreno je na činjenicu da u povjerenstvima za dodjelu koncesije neće biti predstavnika lokalne zajednice. Zar nije sramotno da će Županija dodjeljivati koncesiju na području Grada bez da o tome pravo glasa ima Grad?! Novi Zakon je samo nastavak loše legislative. Na to smo proteklih godina upozoravali, te pokušavali spriječiti da se sve loše iz tih propisa ostvari na području naše Makarske. Nismo šutjeli već smo aktivno radili i upravo stavljanjem dijela pomorskog dobra pod koncesiju gradske tvrtke Makarski komunalac spriječili smo pojedinačne privatne interese i zato nismo bili omiljeni među pojedinima klikama. U protekle četiri god. Makarska je, uz jednako loše propise i netransparentnost rada Splitsko-dalmatinske županije, uspjela uvelike očuvati kontrolu nad pomorskim dobrom, no kako će biti u budućnosti to prije svega ovisi o trenutnoj lokalnoj gradskoj upravi, kako u Gradu Makarskoj tako i Splitsko- dalmatinskoj županiji. Svjedoci smo da je prethodni župan napustio mjesto kandidata za župana upravo zbog brojnih malverzacija oko plaže Zlatni rat, no u proteklih četiri pa i više godina, bilo je na desetke drugih zlatnih ratova. Pa ipak, činjenica je da su građani izabrali novog župana iz redova iste stranke koja donosi ovakav Zakon na državnoj razini. SDP nikada nije šutio, pa nećemo šutjeti niti u ovom slučaju. Nećemo dopustiti da skrivene sumnjive namjere koju su, možemo pretpostaviti, prethodile donošenju ovog Zakona, postanu ostvarena sadašnjost, već ćemo se zalagati da se primjenjuju jasna i strogih pravila i transparentna procedura prilikom dodjeljivanja koncesija. Prošlost nas uči da se iza „zakonskih i legalnih i legitimnih propisa“ kriju nemoralni postupci i malverzacije, pa ih i sada možemo očekivati, a mi ćemo, ako do toga dođe, biti dio, nadamo se, glasne javnosti koja će biti spremna javno ustati i zajedno sa medijima to spriječiti. Zahvaljujemo svim civilnim udrugama i pojedincima što su korektiv lošim odlukama, te se nadamo da će i apel g. Kelvišera u ime udruge Ruke za bolju Makarsku, kao i ovo naše javno obraćanje, doprinijeti osvješćivanju javnosti da se šutnja zaista nikad ne isplati, jer kada napokon odlučimo „kriknuti“ moglo bi biti prekasno. Nitko nas neće čuti – stoji u pismu kojeg u ime SDP-a Makarska, HSU Makarska i HNS-LD Makarska potpisuju vijećnici Gradskog vijeća Tonći Bilić, Jagoda Martić, Gordana Muhtić, Sretan Glavičić, Milan Grbavac i Josip Paunović.

O.F.