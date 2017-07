Promjene u Zmaju: Ivan Rašić novi sportski direkltor, za kormilom prve momčadi Ante Vitaić

Na prvoj radnoj sjednici novog Upravnog odbora Zmaja njihov dugogodišnji igrač i kapetan Ivan Rašić izabran je za novog direktora kluba. Njegov glavni posao bit će izbor trenera i inovih igrača seniorske momčadi te imenovanje voditelja škole nogometa i trenera u mlađim uzrasnim kategorijama. Uz to Rašić će i u idućoj sezoni predvoditi momčad koja će se pokušati vratiti u treći nogometni rang.Kako nije postignut dogovor sa prošlosezonskim trenerom prve momčadi Armandom Marenzijem o nastavku suradnje Zmaj je za novog trenera izabrao 35-godišnjeg Omišanina Antu Vitaić i on će u novoj sezoni biti trener prve momčadi. Vitaić je kao trener u sezoni 2015/16 vodio Orkan iz Dugog Rata i uveo ga u Treću HNL-Jug. Ante Vitaić je u svojoj igračkoj karijeri igrao za Hajduk, Mosor, Osijek, Split, Dugopolje te Hamarkameratene iz Norveške. Ljubitelji nogometa u gradu podno Biokova očekuju da će Vitaić ponoviti uspjeh iz Orkana i pomoći Zmaju da se vrati u treći nogometni rang gdje mu je po tradiciji i uvjetima i mjesto. I Antin otac Ognjen-Ogi uspješno je igrao u Zmaju za kojeg je odigrao 89. prvenstvenih utakmica i pritom postigao 17. pogodaka.Pripreme Zmaja za novu sezonu trebale bi početi krajem ovog mjeseca kaže Rašić, do tada će biti poznat i kadar igrača koji će u nastupajućoj sezoni igrati za crvene.

J. Kovačević