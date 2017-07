Iz gradskog proračuna osigurano 550.000 kuna: Gradonačelnik donio odluku o sufinanciranju školskih udžbenika za svu djecu od 2. do 8. razreda

Gradonačelnik Jure Brkan donio je novu odluku o sufinanciranju školskih udžbenika osnovnoškolcima kojom će, za razliku od prošle godine, biti obuhvaćena sva djeca od 2. do 8. razreda. Novom odlukom izostavljena su jedino djeca prvih razreda iz razloga što su njima besplatni udžbenici već osigurani odlukom župana Splitsko-dalmatinske županije Blaženka Bobana. Tako će roditelji makarskih školaraca u školskoj godini 2017./2018. ostvariti pravo na financijsku pomoću u iznosu od 400,00 kuna po učeniku od 2. do 4. razreda i 600,00 kuna po učeniku od 5. do 8. razreda. Grad Makarska tako će ove godine svim učenicima osnovnih škola financirati kupnju udžbenika u iznosu od otprilike 50%. Iz gradskog proračuna za sufinanciranje udžbenika bit će potrošeno 550.000,00 kuna a što je čak 300.000,00 kuna više u odnosu na prošlu godinu kada su ovo pravo ostvarili samo učenici koji su zadovoljili propisane kriterije: učenici iz obitelji s dvoje ili više školske djece(isključivo djeca koja pohađaju osnovnu i srednju školu); učenici čija su oba roditelja nezaposlena ili je samohrani roditelj nezaposlen; učenici s teškoćama u razvoju; učenici čiji je jedan roditelj zaposlen, a ispunjava uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Makarske. Prošlogodišnjom odlukom bilo je obuhvaćeno 473 djece, a naknada po učeniku je bila 100 kuna manja. Ove godine, prema novim pravilima koje je utvrdio gradonačelnik Jure Brkan, pravo na sufinanciranje udžbenika ostvarit će preko 1000 djece. Zahvaljujući ovoj koordiniranoj akciji Grada i Županije situacija sa (su)financiranjem udžbenika za roditelje nikad nije bila povoljnija. – Vjerujem da će financijska pomoć od 50% dobro doći našim sugrađanima, a već sljedeće godine besplatne udžbenike imat će svi makarski osnovnoškolci. Učinili bismo to i ove godine ali budući da je za 2018. najavljeno tiskanje novih udžbenika zbog promjena predmetnih kurikuluma, pričekat ćemo sljedeću školsku godinu. Budući da je župan Blaženko Boban ove godine donio odluku o besplatnim udžbenicama za prvašiće, po prvi put imamo pokrivene sve razrede osnovnih škola. U predizbornoj kampanji bili smo vrlo jasni po pitanju onog što želimo učiniti za mlade, a udžbenici su samo jedno od naših obećanja. Čekanja nema, rekli smo da krećemo odmah i to i radimo, komentirao je gradonačelnik Jure Brkan.Zahtjevi za sufinanciranje školskih udžbenika zaprimat će se od 16. kolovoza 2017. u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti( I. kat, soba br.5), a prijavni obrazac može se preuzeti osobno u sobi broj 5 ili putem službene Internet stranice Grada Makarske www.makarska.hr

M.P.