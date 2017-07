11 godina tradicije: Brod kulture i gastronomije turneju Jadranom započinje u subotu u Makarskoj

Makarska će i ove godine biti polazna luka putovanja broda knjižare – Broda kulture i gastronomije, koji će u subotu 29. srpnja iz našeg grada započeti tradicionalnu turneju hrvatskim priobaljem. Podsjetimo, već je 11 godina otkako brod kulture redovno plovi hrvatskim Jadranom dovodeći sa sobom ugledne pisce i autore, glazbeni i kulturni program te veliku ponudu knjiga različitih izdavača, a ove će godine kao što je i naglašeno u samom nazivu projekta, naglasak biti na gastronomiji. Gosti ovogodišnjeg Broda kulture i gastronomije su književnik Enes Kišević, novinar Rene Bakalović te Srđana Jevtić, koju pamtimo i kao natjecateljicu showa Mnasterchef, a predviđeni program uistinu donosi za svakog po nešto – tako će kroz čitav dan oko broda biti smještena «knjižnica na otvorenom» te je najavljen i posebni «happy hour» za zainteresirane, koji će se održati od 19 do 20 sati. Najmlađi će moći uživati i u besplatnoj predstavi za djecu, u pitanju je «Boca Coca», kao i u posebnoj radionici s Enesom Kiševićem. Program Broda kulture i gastronomije također donosi i radionicu «Poezija to go – kuhajmo stihove zajedno», a uz cjelodnevne promocije gastro i eno proizvoda, od 19:30 sati započinje kulinarska radionca svježe tjestenine, koju će voditi Rene Bakalović i Srđana Jevtić.

O.Franić