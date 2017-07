S plaže od Sv. Petra do Cvitačke uklonjen kamion ručnika i rekvizita: Postavljene ploče upozoravaju na pridržavanje komunalnog reda

Djelatnici Odsjeka komunalnog i prometnog redarstva Grada Makarske i Makarskog komunalca d.o.o. jutros su proveli akciju uklanjanja ručnika i druge plažne opreme na dijelu plaže koja je pod koncesijom gradskog komunalnog poduzeća. Akcijom je obuhvaćeno područje od poluotoka Sv. Petra do Cvitačke, a prikupljen je pun kamion ručnika i drugih plažnih rekvizita kojima kupači pokušavaju ”rezervirati” svoje mjesto na plaži.Ovaj problem zadnjih je godina prisutan u brojnim dalmatinskim općinama i gradovima, pa su se mnogi odlučili na uvođenje zabrana. To je prošle godine učinio i Grad Makarska, a prije nekoliko dana učinjen je i korak više postavljanjem ploča s pravilima ponašanja na plaži. Ploče je, na preporuku Grada Makarske, na šest lokacija postavio koncesionar Makarski komunalac d.o.o. Zabranjeno je prema gradskoj Odluci o komunalnom redu – narušavanje javnog reda i mira i uznemiravanje drugih korisnika, onečišćavanje okoliša i opreme u vlasništvu plaže, prodaja hrane, pića, suvenira, unos, postavljanje i korištenje vlastitih ležaljki i suncobrana, postavljanje ručnika i druge plažne opreme, kupanje izvan ograđenog dijela, kampiranje i noćenje, paljenje vatre, bacanje opušaka izvan za to predviđenih posuda, upotreba šampona, sapuna i deterdženata, te dovođenje pasa mačaka i drugih kućnih ljubimaca, a pravila su sada vidljiva u svakom trenutku kupačima na makarskoj plaži.

Zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić: Akcije ćemo provoditi dok bude potrebno

- Akcije uklanjanja ručnika i drugih plažnih rekvizita, a na temelju naše Odluke o komunalnom redu, provodimo redovito tijekom turističke sezone, a nedavno smo, u suradnji s policijom i carinom imali i akciju suzbijanja nezakonite prodaje na plaži što je također veliki problem. Ovakve akcije ćemo provoditi i dalje sve dok bude potrebno, no nadam se da će s vremenom takvih slučajeva biti sve manje. Iako se o ovom problemu dosta pisalo po medijima, mislim da je važno da smo postavili i ploče s pravilima ponašanja tako da svaki kupač može vidjeti što je ono što ne smije raditi na plaži i za što može biti kažnjen. Uvođenje reda na plaži nije nešto što se može postići preko noći, no jest jedan od najvećih prioriteta jer upravo gradska plaža je naš glavni resurs – izjavio je zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić.

MP