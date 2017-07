Koncert na Kačićevu trgu: Grupa Odron oduševila brojnu publiku izvodeći The Rolling Stonese

Program Makarskog kulturnog ljeta sinoć je na svojoj centralnoj pozornici, na Kačićevu trgu, doveo pjesme legendarnih The Rolling Stonesa u izvođenju dobro poznate zagrebačke grupe Odron. U pitanju je, naime, cover-bend posvećen opusu uz The Beatlese najveće rock grupe svih vremena kojeg čine eminentni domaći glazbenici među kojima su najzvučnija imena ona Vlatka Čavara Brade, gitariste Psihomodo Popa, te nekadašnjeg gitarista Majki Krune Domaćinovića. Uz njih grupu čine Ljudevit Laušin iz grupe The Red Roosters, zatim Fedor Fischer Feđa, Kristian Orešić iz Greenhouse Blues Banda, te Alceo Marti i Ivan Frntić. U ovoj su se postavi Odron do sada predstavili u koncertnim prostorima širom Hrvatske, a svoje prvo gostovanje u Makarskoj sasvim sigurno će im ostati u dobrom sjećanju – već s prvim taktovima Odron su rasplesali brojne okupljene turiste, (a publike je uistinu bilo dosta op.a.), dok su kroz svoj skoro dvosatni nastup uspješno prošetali kroz mnoge velike trenutke karijere The Rolling Stonesa – od Satisfaction, Let’s spend the night together, It is only rock n roll, Little Queeny, preko Brown Sugar, Under my thumb, Get off my cloud, pa do All down the line ili Jumpin jack flash. Inače, specijalizirani rock cover bendovi od prošle su godine, i na mala vrata, ušli u program Makarskog kulturnog ljeta, a za nadati se je da će ovakvih, i sličnih, gostovanja biti još više. Prvi na redu su još jedni odlični zagrebački rockeri, grupa Ballbreakers koja već nekoliko godina vrlo uspješno nastupa s repertoarom grupe Ac/Dc. Makarani su ih već imali prilike gledati lani, a za sve koji nisu, njihov nastup predviđen je u petak 28. srpnja.

O.Franić / IvoR