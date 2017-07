Đir gradskom pijacom: Kada bi se uredila i parking osigurao bila bi nezaobilazna atrakcija Makarske

Želiš li upoznati jedan grad moraš posjetiti pijacu- stara je istina. I uistinu pijaca je duša svakog grada, ona je nezaobilazno mjesto i za tisuće turista koji nas posjećuju. Vrlo je bitno kakve će dojmove ponijeti. O tome bi netko trebao povesti računa,zar ne? Ali zadnjih godina to baš i nije bio slučaj.Ponuda je uistinu dobra, cijene primjerene u odnosu na neka druga turistička središta, a prodavači ljubazni. No, ipak nije sada zbog izgleda i nereda mjesto koje bi moglo biti jedno od atraktivnijih u srcu grada, mjesto kojim bi se podičili! Ali uz malo volje to bi se jako brzo moglo i trebalo čim prije riješiti.

Najkritičniji je nered na parkingu i sam izgled tendi na pijaci koje uz to nemaju funkciju, dotrajale su stare, poderane, prljave i zakrpane na sve strane pa unatoč tomu prokišnjavaju i po kupcima i po fiskalnim blagajnama.

U jutarnjem điru makarskom pijacom zabilježili smo što kažu prodavači koji na ovoj pijaci izlažu svoju robu i za to izlaganje plaćaju gradu od kojeg očekuju da konačno riješi stare boljke ovog prostora koji bi trebao biti na ponos turističkog grada.

Marija Radić: Sve je kritično,ali tende najviše. Kada kiša pada ovdje je živi kaos, šahte ne vuku vodu. Ove tende postavljene davno još, ne zaštite ni kupce ni fiskalne blagajne. Od kada gradonačelnik Novak nije tu, koji je jedini dolazio i pitao nas za probleme, ništa se na ovoj tržnici nije mijenjalo. Niti su tende postavljene nove i kakve trebaju, niti pometač ima prava sredstva za održavanje, nema zapravo ni metlu kako treba, a drugo da ne govorim.Ugrožena sam kao obrtnik, a plaćam u svom tom neredu 1800 kn mjesečno za banak. Barem tendu da postave kako bih zaštitila fiskalnu ako već ne mogu sebe,ogorčeno će.

Milan Pažin: Kupci se nemaju gdje parkirati. Trebalo bi ostaviti pet mjesta za kupce gdje mogu ograničeno stati i parkirati radi nabave 15 do 20 minuta. To je osnovni problem ljeti. Mislim da bi bilo više kupaca kada bi se tako uredilo. I komunalci bi trebali ranije prazniti kontejner, a ne u 7 sati kada je dostava pa se još više zagužva.

Mila Grbavac dodaje kako je parking glavni razlog što kupci odlaze u markete kupovati svježe povrće iako bi to željeli na otvorenoj zelenoj pijaci. No, nitko neće sebi dozvoliti plaćanje sankcija za nedozvoljeno zaustavljanjeod 200 do 700 knako ga pauk ukloni.To treba urediti drugačije.

Miroslav Prgomet misli pak sasvim drugačije. Kaže da parking nije problem te da kupci odlaze u centre zato što im je jeftinije. „Pa i u drugim gradovima je parking daleko od pijace. U Zagrebu idete i više pješice do parkinga. Grad treba donijeti uredbu da tu pauk ne može dizati vozila. Pok. gradonačelnik Ante Novak je za svoga mandata ukinuo pauka na pijaci, što je dobro“.

Gordana Jelavić: Plaćamo za kiosk koji radi cijelu godinu 11 400 i 7200 kuna za ovaj koji radi pola godine. Imamo i parking kartu ali sestra dođe u 5 sati da bi iskrcala robu i ide dalje od pijace kako bi parkirala.

Većina i prodavača, a osobito kupaca se slaže da treba ostaviti pet mjesta za ograničeno parkiranje samo za nabavu. Ovako dok toga nema na parkingu i domaći i stranci parkiraju po cijeli dan,a što je još gore mnogi kupci i posjetitelji zaobilaze gradsku pijacu.

Dogradonačelnik Dražen Nemčić: Za koji dan red na parkingu-do sljedeće sezone bolji izgled pijace

Ohrabruje namjera Grada vezano za poboljšanje stanja na gradskoj tržnici gdje se kako prodavači ističu zadnjih godina ništa nije ni uredilo niti uložilo.

Za koji dan, možda već danas, bit će više reda na parkingu kod tržnice, kazao nam je

zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić.

-Sada se naplata vrši temeljem važećeg pravilnika normalnom mjesečnom kartom. Problem je što sada ne postoji ograničeno parkiranje. Dolaskom na vlast naložili smo komunalnom pogonu da izmijeni pravilnik i postavi jednu tablu da će do 13 sati biti poseban režim naplate, odnosno neće se vršiti naplata bitr će besplatno do 30 minuta. Za svako zadržavanje preko tog vremena slijedit će kazna. Neće se moći kupiti karta do 13 sati niti tiket niti će važiti gradska kartica. Taj dio će biti namijenjen isključivo za one koji će doći na pijacu ili možda do obližnje trgovine u tom vremenu. Tako neće moći određeni koristiti parking po cijele dane. Tabla možda i danas dođe s posebnim natpisom, onda će gradonačelnik izmijeniti pravilnik o načinu naplate i potom će kontrolori naplate to kontrolirati a ne komunalni redari i policija. To će biti do 13 sati kada je najfrekfentnije, a poslije 13 sati će se moći uzeti kartica vjerojatno do 6 ujutro. Dakle od 6-13 sati ne.

Bio sam upoznat i prije s ovim problemom ali sada prijedlozi o rješenju problema su dolaskom nove vlasti naišli na plodno tlo. Komunalni redari su zaduženi da prate stanje vezano za dostavu ne samo za tržnicu. Dali smo nalog policiji da od 7-8 sati budu gore i vide situaciju. Treće, od tvrtke koja radi za Grad Makarsku prometni projekt na području grada naručeno je da na stručan način na tom dijelu da urede jedan dio koji će biti rezerviran isključivo za dostavno vozilo i ponude nam te prijedloge. Postupak izrade traje mi smo kratko tu ali radi se na tome, poručuje dogradonačelnik Nemčić.

-S Makarskim komunalcem ćemo dogovoriti najbolji termin kupljenja otpada,odnosno pražnjenja kontejnera jer je to u njihovoj nadležnosti.

Dugoročnije namjeravamo urediti tržnicu na najbolji mogući način za korisnike i građane, a da usput tu bude i novih sadržaja. Bio sam upoznat da se namjeravaju na tržnici raditi nove tende za pola milijuna kn. Mislim da je to tek kratkoročno rješenje. Ove sezone je na žalost kasno ali tijekom zime namjeravamo popraviti stanje. Hoće li to biti ulaganje za te tende ili će se raditi veća rekonstrukcija koja je također u planu tek ćemo vidjeti i dogovoriti.

Slažem se da je stane na našoj tržnici nezadovoljavajuće. Naše su namjere čvrste da to izmijenimo,ali određeni zahvati u srcu sezone nisu mogući. Sve su opcije otvorene moramo naći optimalno dugoročno kvalitetno rješenje. Imamo volju i ozbiljnu namjeru,a hoće li to biti čvrsti krov, kompletna rekonstrukcija s garažama te gore pijaca s otvorenim i zatvorenim dijelom to treba vidjeti. Svakako za sljedeću sezonu biti bolja situacija. Ali treba sve vidjeti po projektu jer upucati pola milijuna u kratkoročno rješenje za tende je po meni neodgovorno. S temeljitim rješenjem bi se riješio i problem odvodnje oborinske vode. Gradonačelnik je obećao uređenje tržnice i to će sigurno uraditi ali ne može preko noći. Za sljedeću sezonu građani mogu biti sigurni u poboljšanje, a za konačno dugoročnije rješenje kada se sagleda najbolji način kako riješiti obećao je Dražen Nemčić,zamjenik makarskog gradonačelnika.

Janja Glučina /IvoR