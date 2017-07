Večeras u Ljetnom kinu: Veliki koncert Massima Savića

Niz velikih pop-rock koncerata u našem gradu koje je ovog ljeta započeo Zlatan Stipišić Gibonni nastavlja se večeras kada će na pozornici Ljetnog kina nastupiti Massimo Savić. Kao pjevač grupe Dorian Gray, Massimo Savić svoj je glazbeni put započeo u prvoj polovici 80-ih, vjerojatno još svi pamte hit ‘Sjaj u tami’, a od početka 90-ih je u samostalnoj karijeri koja, i to s popriličnim uspjehom, traje i danas. Massimo je vlasnik pet Porina za najbolji hrvatski muški vokal, a do sada je ostvario suradnje s praktički svim važnijim pop rock autorima i izvođačima na našem prostoru. U pulskoj Areni je 2013. godine obilježio punih 30 godina karijere velikim koncertom na kojem su sudjelovali i Neno Belan, Vlado Kreslin i Nina Badrić, a o važnosti Massima na hrvatskoj glazbenoj sceni govori i podatak da je spomenuti koncert gledala čitava Hrvatska putem televizijskog prijenosa. Govoreći o pjesmama koje su ga obilježile kao izvođača, Savić ih je u karijeri uistinu izveo mnogo – od onih ranih, već spomenutog Sjaja u tami ili ‘Samo za tvoje oči’, izleta u dance vode s pjesmom Benzina, ili recentnijih poput megahita ‘Iz jednog pogleda’, ‘Dodirni me slučajno’, ili sjajnog dueta s Nenom Belanom ‘Zar više nema nas’, koji su proteklih godina dominirali domaćim i regionalnim top ljestvicama.

Massimo u Makarsku stiže nakon sinoćnjeg solinskog koncerta, i makarska publika s nestrpljenjem očekuje pjevača iznimnih emocija i energije.

Ulaznice za večerašnji koncert mogu se nabaviti u pretprodaju u poslovnici Marivaturist i putem web stranice eventim.hr, po cijeni od 120 kuna.

O.Franić