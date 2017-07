I šef ispostave županijske Lučke uprave ujutro čisti Makarsku od posljedica noćnih partyja: Svakog dana potrebno je po 90 minuta uklanjanja boca, ostataka hrane, higijenskog i ostalog otpada iz luke

Iako one dobre ne dovodimo u pitanje, s lošim stranama turističke sezone Makarska se susreće svako jutro – ostaci zabava od prethodne večeri nalaze se po gradskim ulicama, trgovima, a ništa bolje ne prolazi ni gradska luka u koju svakodnevno uplovljava i isplovljava veliki broj brodova. Da Makarska prijepodnevne sate dočeka uredna i u što boljem stanju brinu se mnogi, a među onima koji svakodnevno zasukuju rukave je i šef ispostave županijske Lučke uprave u Makarskoj, Đani Montana, kojeg smo u društvu kolege s posla ovih dana snimili u jutarnjoj akciji čišćenja luke od posljedica partyja na brodovima. Na gumenom brodu i s mrežom u ruci svakodnevno love otpatke, a Montana nam govori i da količina vremena kojeg svakodnevno odvajaju za čišćenje ukazuje da je sezona ‘i jača’ od lanjske. – Za primjer, lani se čistilo 3 do 4 puta tjedno, imali smo nekakave ‘udarne dane’ za skupljanje otpada po luci, no ove godine je tempo mnogo jači, isplovljavamo svakog dana i provedemo dobrih sat i pol uklanjajući otpad. Tako traje već dva mjeseca i trajat će sve do kraja sezone – govori Montana, priznajući da se svakodnevno u moru gradske luke može pronaći svačega, od otpadaka pa do krajnje ‘gadnih’ prizora. – Kako se može i pretpostaviti, najviše dominiraju boce, ljudi bacaju dosta ostataka voća i povrća, plutaju kondomi, higijenski ulošci, nažalost ljudi baš svašta bacaju u more – kazat će Montana.

O.F. / IvoR