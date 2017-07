Treća godina suradnje Makarske i Olomouca: Sutra u Galeriji Gojak izložba Ars Olomouciana, na kojoj se predstavlja šestero umjetnika iz Češke

U sklopu programa Makarskog kulturnog ljeta večeras se trećom likovnom izložbom nastavlja kulturna i umjetnička suradnja između Makarske i češkog grada Olomouca, započeta prije dvije godine izložbom Ars Olomouciana u Makarskoj, a nastavljena lani predstavljanjem djela iz fundusa Galerije Gojak na gostovanju u Olomoucu. Ove godine, prijatelji iz Češke predstavljaju djela izabranih tamošnjih umjetnika – svojim radovima tako će se makarskoj publici predstaviti Michael Esson, Věra Kovářová, Radovan Langer, Eduard Malota, Jiří Ryšavý i Richard Spurný. Izložba se otvara u izložbenom prostoru Galerije Gojak sutra, u utorak 1. kolovoza u 21 sat, a trajat će zaključno do 13. kolovoza. Galerija će za posjetitelje biti otvorena radnim danom od 8 do 11 sati i od 19 do 21 sat, te subotom od 8 do 11 sati.

O.F.