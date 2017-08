Aktualni sat Gradskog vijeća: Makarska bliža svom Domu zdravlja, laboratorij u studenom

Pred početak 2. sjednice Gradskog vijeća prisegnuo je vijećnik Grupe birača –. Nakon prisege uslijedila su vijećnička pitanja. Već na prvom satu vidljiva je bila efikasnost. Aktualni sat i nije dulje trajao nego je to određeno, čak desetak minuta kraće.

- Dom zdravlja još uvijek nema laboratorij unatoč predizbornim obećanjima i dobrom suradnjom sa županijskim i državnim vlastima. Što je s tim i kakva je uopće sudbina Doma zdravlja u Makarskoj? – pitala je vijećnica Gordana Muhtić.

Najprije je gradonačelnik Jure Brkan podsjetio na aktivnosti koje su poduzimane. Istaknuo je kako je 17. srpnja vezano za ovu temu na sastanak kod župana išao on i predsjednik Gradskog vijeća dr. Marko Ožić Bebek, te vijećnica Hloverka Novak Srzić. Sastali su se s predstavnicima Županije i Doma zdravlja Split. – Govorili smo o nekoliko modela za rješavanje statusa Doma zdravlja. Premda je ministar Kujundžić dao suglasnost za raspisivanje koncesije za mr. biokemije, istovremeno saznajemo da će nekoliko specijalizanata do studenoga položiti svoje specijalizacije i prijaviti se za rad u laboratoriju. Nismo tada odlučili želimo li koncesiju ili ne. Imali smo sastanak predstavnika Makarske s ministrom. Na taj sastanak išli su dr. Marko Ožić Bebek, vijećnica Hloverka Novak Srzić, vijećnik Marko Raos i dr. Damir Mendeš iz Doma zdravlja.

- Ministar je rekao da može koncesija kada to Makarska želi, ali i da će to dulje trajati nego ovo pa smo se opredijelili za bržu varijantu. Ministru i premijeru rekli smo kako želimo da Makarska ponovno dobije izdvojeni dom zdravlja. To je najavljeno Županiji koja je inače osnivač doma zdravlja i može osnovati izdvojeni dom zdravlja ne priječi li je zakon u tome. Župan je malo skeptičan bio jer se boji gomilanja administracije. Otišli smo u Vladu RH i razgovarali s ministrom kome smo rekli da želimo svoj dom zdravlja. Također smo kazali kako nismo nerazumni i želimo prvo vidjeti troškovnik što to financijski znači ako Makarska dobije izdvojeni dom zdravlja i ako kreće nakon donošenja zakona u formiranje svojeg doma zdravlja. Tražili smo podatke troškova i prihoda kako bi sami zaključili kojim putem ćemo ići. Ovaj Dom zdravlja nije samo makarski, već svih općina i ne bi ga samo mi financirali, već i sve ostale općine Makarske rivijere. Obećani su nam podaci i čekamo. Ministar Kujundžić najavio je da će možda prije toga ići izmjena zakona da dom zdravlja županije neće postojati već će se organizirati nešto slično s manje administracije. Kasnije smo razgovarali s premijerom koji nam je dao potporu da se ide tim putem i očekujemo uskoro te financijske podatke. Na dobrom smo putu i nadamo se da će najvjerojatnije doći do formiranja doma zdravlja u Makarskoj ili ako bude brža izmjena zakona isto nešto slično. Neće se raspisivati koncesija već sačekati dok završe specijalizanti i sigurno će se par magistara i javiti na natječaj. To bi bilo bez koncesije jer ako ide koncesija onda onaj tko se javlja mora imati osiguran prostor…Iskompliciralo se oko toga i mi smo odustali od koncesije i prihvatili ovu drugu mogućnost. Kad dobijemo financijske pokazatelje, vidjet ćemo koji je naš sljedeći korak. Ili će se ići na to da Županija osnuje dom zdravlja Makarska. Ili će novi zakon o zdravstvenoj zaštiti registrirati kao udruženu praksu, da liječnici koji su tu formiraju udruženu praksu. U biti to je jedan oblik doma zdravlja.

Izmještanje komunalne infrastrukture za sportsku dvoranu

Prvi na aktualnom satu pitao je vijećnik Ivan Kotarac za sudbinu Gradske sportske dvorane i bazena.

Gradonačelnik Jure Brkan je odgovorio kako Grad Makarska već niz godina, od 2006. ima spor s obitelji Rančić oko vlasništva sadašnjeg pomoćnog nogometnog igrališta. – Na snazi je privremena sudska mjera koja priječi Grad da u tom dijelu koristi infrsatrukturu postavljenu za Gradsku sportsku dvoranu i bazen. Komunalna infrastruktura je provučena kroz sporni dio. Prema sudskoj mjeri ne smijemo koristiti te instalacije. Ništa nam nije preostalo negoli poštovati tu sudsku mjeru i taj dio zemlje koji je predmet spora ne smijemo koristiti. Naloženo je GSC-u da ne radi. Sreća pa je ljeto i nadamo se da će do jeseni postojeća infrastruktura biti izmještena na nesporni dio i problem biti riješen.

Joze Vranješ, zamjenik gradonačelnika je naglasio: – Postoji mogućnost da promijenimo trasu odvodnje oborinskih voda i kanalizacije. Ishodovan je geodetski snimak i na temelju njega krenut ćemo u izradu idejnog rješenja tog projekta odvodnje oborinskih voda i kanalizacije. Građevinska dozvola treba sada za to, te prikupljamo ponude za izradu idejnog rješenja. Upoznat ćemo gospodina Matka Rančića s financijskim izdatkom koji neće biti malen i ako se sudski postupak okonča u našu korist, a vjerujem da hoće, inzistirat ćemo na nadoknadi tih troškova. Uskoro ćemo kada bude idejni projekt gotov, točno znati koliki će to biti financijski izdatak.

Objekt na Velikom Brdu još nema dozvolu za rad vrtića

Vijećnika Nevena Vranješa je zanimalo što je s vrtićem u Velikom Brdu?

- Građevinski radovi su pri kraju, radi se na rješavanju papirologije. Zgrada u kojoj se nalazi vrtić je legalizirana kao poslovna zgrada i kao takva ne može od Ministarstva dobiti dozvolu za rad vrtića. Moramo ići na novu građevinsku dozvolu, međutim tu ima i neriješenih imovinsko- pravnih pitanja. – Tu je preko 20 vlasnika i dogovorili smo se da daju suglasnost za pravo građenja jer na temelju te suglasnosti ishodit ćemo građevinsku dozvolu, a na temelju nje dozvolu za rad vrtića i onda dalje idemo u rješavanje imovinsko- pravnih pitanja. Nadam se da će to biti do početka godine – kazao je zamjenik gradonačelnika Joze Vranješ.

Gradonačelnik šokiran stanjem na gradskom računu pri preuzimanju vlasti

Vijećnica Marija Lelas je pitala u kakvom stanju je bila gradska blagajna u vrijeme primopredaje vlasti.

- Naš prvi radni dan bio je službeno 12. lipnja. Na stolu me dočekao izvod stanja računa na dan 10.6. Na računu je bilo oko 487 tisuća kn. Napominjem da je proračun Grada oko 100 milijuna kn! Zatekao sam 4 milijuna i 800 tisuća kn neplaćenih računa i u cijelosti neisplaćene plaće! Bio sam šokiran, ruke su mi bile vezane. Odmah sam poduzimao mjere da se ide s naplatom i gdje su kašnjenja s opomenom te su prihodi počeli stizati. Istina, nisam u ovako kratkom roku uspio riješiti dug svih 4 milijuna i 800 tisuća kn. Neusporediva je situacija koju smo zatekli s onom kakvu smo mi ostavili blagajnu prije četiri godine – naglasio je gradonačelnik Jure Brkan.

Vijećnici su ovom prigodom ukazivali i na određene komunalne probleme, uređenje puteva u park- šumi Osejava, gužvi prilikom iskrcaja putnika iz turističkih autobusa, nereda u reklamiranju i širenju štekata na javnim površinama i izvan njih. Pohvalili su akciju uklanjanja ležaljki i ručnika te drugih predmeta s plaže. Gradonačelnik Jure Brkan je zahvalio vijećnicima na svim sugestijama i kazao kako će komunalnom redarstvu naložiti da sve na terenu iskontrolira kako bi bilo više reda, a mi ovu rekordnu turističku sezonu odradili na najbolji način.

Na pitanje oporbe koje građevinske radove nova vlast namjerava nastaviti gradonačelnik je odgovorio kako će se na uređenju komunalne infrastrukture raditi kako budu imali pripremljenu dokumentaciju i osigurana sredstva. Naveo je projekt rekonstrukcije nadvožnjaka u Ulici Put Makra i pothodnik Moča. Zamjenik gradonačelnika Joze Vranješ je dodao: – Nastavit ćemo s projektima za koje je provedena javna nabava. Nećemo žuriti kako ne bi imali situaciju kao s Velikim Brdom da se završe građevinski radovi, a da nema dokumentacije i da se objekt ne može pustiti u funkciju.

Janja Glučina /IvoR