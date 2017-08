Na makarskim gradskim parkiralištima: Red unatoč deficitu parkirališnih mjesta

Priča o nedostatku parkirališnih mjesta diljem Dalmacije je stara. Problem je u Makarskoj još izraženiji s obzirom na njezino širenje i enormno povećanje smještajnih kapaciteta i stanova bez parkirališta. Doda li se tome kako je grad pod Biokovom iz godine u godinu sve atraktivniji na turističkom tržištu, i kako ga posjećuje sve veći broj turista, problem je još izraženiji. Nedostatak parkirališta u Makarskoj dugoročno će biti moguće riješiti ili ublažiti tek izgradnjom garaža. To je nužnost, a može biti pravi biznis, kažu upućeni.Ipak, u postojećoj situaciji kakva je sada, Grad maksimalno održava red na javno- prometnim površinama namijenjenim za parkiranje. Kako to ovo ljeto odrađuju u Makarskoj, iz prve ruke doznajemo od, voditelja Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti i, voditelja Službe parkiranja.

- Grad Makarska se maksimalno trudi omogućiti parkiranje što većeg broja automobila na javnom prostoru. Sva javna parkirališta u Makarskoj se svrstavaju u dvije zone. Bilo je prijedloga da se otvori i treća, ali do sada to nije učinjeno. Prema podacima iz Pogona ukupno je 440 parkirališnih mjesta na otvorenim gradskim parkiralištima i oko petsto na onim s rampama, dakle ukupno 940 koje se naplaćuju! Ne treba zaboraviti kako u gradu osim gradskih ima i privatnih parkirališta. Prva zona gradskih parkirališta je na Obali kralja Tomislava, Marineti i u Ulici Stjepana Radića, a sva ostala ulična i izvanulična parkirališta spadaju u drugu zonu – kaže Antonio Zec.

Od Duška Rudeža, voditelja Službe parkiranja Grada Makarske doznajemo kako se još nije otvorila treća zona kao i to da se parkiranje još ne naplaćuje u naseljima Dugiš i Zelenka?! To je kažu tehnički izvedivo ako Grad tako odluči.

- Inače, naplata se izvršava u najboljem redu. Cijena parkiranja je 10 kn u 1. zoni i 8 kn (jedan sat) u 2. zoni s tim da se parkiranje naplaćuje tijekom sezone od 6 do 24 sata. Najveće gužve su kod ukrcaja za trajekt gdje se napravi gužva. Drugi problem je s pretplatnicima. Naime, imamo dosta pretplatnika kojima jednostavno nekom odlukom tijekom dva ljetna mjeseca treba uskratiti mogućnost korištenja dulje od tri sata i ponuditi 2. zonu. Trebalo bi označiti da je na rivi moguće maksimalno zadržavanje do 3 sata i to gotovinskom uplatom. To je jedan naš prijedlog buduće, nove odluke o načinu plaćanja parkiranja. Dobro ide i naplata dugovanja. I dalje nastavljamo naplatu duga prema stranim državljanima preko odvjetničkih ureda. Inače, korisnici parkirališta uglavnom su uredni u plaćanju – ističe Zec.

Parkiranje se plaća na postavljenim aparatima i blok računima kao u park- šumici i u „rupi“. Plaćanje parkiranja može se obaviti i SMS-om. Podsjetimo, u Makarskoj se mogu nabaviti u Pogonu i pretplatničke karte. Od 1. lipnja do 30. rujna cijene povlaštenih mjesečnih karata su 250 kn, karata za umirovljenike 125 kn što je izvan navedena dva mjeseca upola manje, te tjedna turistička karta 200 kn, mjesečna turistička 450 kn, godišnja 1200 i za umirovljenike 600 kn. Pretplatničke karte ne znače i rezervirano mjesto, doznajemo od od Kristine Jović, administrativne referentice u Pogonu.

O naplati i kontroli parkiranja skrbe u Službi parkiranja gradskog Pogona za komunalne djelatnosti, i to 12 stalno zaposlenih kontrolora i osam sezonaca.

Obilaskom gradskih parkirališta uistinu se stječe dojam da vlada red i da se dobro radi.

Međutim, činjenica je da prostora za parkiranje u Makarskoj treba više, kao i to da se parkiranje u nekim dijelovima grada poput ulica- Molizanskih Hrvata i Gradišćanskih Hrvata, te naselja – Dugiš i Zelenka ne naplaćuje parkiranje, dodaje Antonio Zec te napominje kako je to lako tehnički izvedivo ako se donese takva odluka.

J. Glučina / IvoR