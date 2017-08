Uređenje prometnica: Može li se lakše Ulicom Put Makra

Može li se u Ulici Put Makra, osobito na dijelu od gradske pijace do Macela uvesti više reda u prometu i inače u uređenju ove prometnice, pita sugrađanin

- Put Makra od početka ulice, od pijace pa prema Macelu je jedna od najzapostavljenijih ulica u gradu, a iznimno je frekventna i za pješake i vozila. Najveći problem je protok velikih transportnih kamiona trgovačkih firmi koji nepotrebno ovuda voze u srcu sezone. Pješaci su prisiljeni bježati jer nema nogostupa. Premda u toj ulici nema poslovnih prostora oni njome voze kako bi skratili pristup u grad. To je veliki problem. Masovno nam se žale gosti. Obraćao sam se za prethodne vlasti dogradonačelnici da se izađe na teren i nešto poduzme. Nitko ništa nije promijenio! Istina, na jednom mjestu postavljen je rijedak asfaltni sloj koji se sada na visokim temperaturama lijepi za noge.

Što se planira i što se uopće tu može napraviti kako bi se lakše prometovalo, pitali smo zamjenika gradonačelnika Dražena Nemčića.

- Ulica Put Makra je jednosmjerna iz smjera sjevera prema jugu. Od magistrale do pijace je duga 450 metara, a do Macela oko 250. Kuće s obe strane ne omogućavaju manevarski prostor da se strukturalno nešto poboljša. U planu uređenja prometa predviđeno je uređenje i Ulice Put Makra i Ulice Petorice Alačevića. Moguće je postaviti tablu koja će ukazivati na najmanju širinu ulice. Onaj tko prolazi autom, kombijem ili kamionom bit će upoznat da je širina, na kraju ograničena. Na neki drugi način nekoga ograničavati može li tom ulicom, po meni je neizvedivo. Ne može se nekome zabraniti promet. To je srce grada, kuće su zidane i dograđivane davno tik uz ulicu.

Što se tiče krpanja ulica komunalni redari će vidjeti o čemu se radi. Inače, ulica zaslužuje pristojnu rekonstrukciju. Gledat ćemo urediti sve ulice i ovu svakako ako bude planiranih sredstava – kazao nam je dogradonačelnik Nemčić.

J.Glučina / IvoR