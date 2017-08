Oživljavanje stare gradske jezgre: Wine barovi, restorani i specijalizirani dućani udahnuli novi život Kalalargi

Da je u pitanju ljudsko biće, kazali bi da stara jezgra Makarske i njena najistaknutija perjanica, Kalalarga, danas žive jednu novu mladost. Naime, mada je do prije samo dvije ili tri godine djelovala poprilično prazno i lišeno sadržaja koji bi uistinu privukao veći broj turista, najpoznatija makarska ulica izgleda bitno drugačije – restorani, wine barovi, te specijalizirani gastro i eno dućani napunili su dio slobodnih poslovnih prostora te svojom ponudom doveli do toga da Kalalarga svaku večer uživa u turističkom šušuru, što je ne tako davno bilo ipak teško zamislivo. Tim smo povodom odlučili porazgovarati s vlasnicima ugostiteljskih i drugih objekata koji su posljednjih nekoliko godina, otvarajući svoja vrata i nudeći jedan novi sadržaj gostima započeli ono što danas bez mnogo razmišljanja možemo nazvati procvatom, ili početkom procvata, stare gradske jezgre. - Velika je razlika između dana kada smo otvorili i danas. U svakom slučaju se stvari u Kalalargi danas kreću u pravom smjeru što su mi potvrdili i vlasnici trgovina, restorana, jer gostiju je više i «muving» je konstantan. Ja bih osobno voljela vidjeti i dućane s pravim, autohtonim suvenirima koji su trenutno ono što vidljivo nedostaje ponudi. Mnogo je gostiju koji će rado potrošiti koju kunu više na kvalitetan suvenir – kazat će makarska Gastro diva Svjetlana Softić, koja je uz vlasnika konobe Kalalarga Maria Tomaša prije nekoliko godina i javno pozvala ugostitelje i sve zainteresirane da počnu otvarati svoje trgovine, restorane i konobe u staroj gradskoj jezgri. – Od tog prvog dana smo i mi, i kolega Mario Tomaš iz konobe Kalalarga, sugerirali i ohrabrivali ljude da se upuste u posao, jer jedni drugima možemo biti samo zdrava konkurencija. Što je više restorana i specijaliziranih dućana, wine barova, više će gostiju dolaziti i neka jedan dan budu kod nas, drugi u konobi Kalalarga, treći u Briškuli, jer ono što je bitno je da ponuda bude što bolja, a ona će privući goste – dodaje Softić.

Slično razmišlja i Jure Andrijašević, voditelj Špina bara koji je u posljednje dvije godine postao jedan od najpopularnijih punktova najveće makarske kale. – Makarska, po mom mišljenju, treba i zaslužuje vrhunsku ponudu, jer nam odavno sezona nije više samo sunce i more, postoji stotinu načina na kojih se sezona može produžiti. Našu ponudu baziramo na vrhunskim koktelima i drugim alkoholnim pićima, a što se našeg primjera tiče, mogu ponosno kazati da Špina danas ima goste iz praktički čitavog svijeta – u tom smislu smo izuzetno zadovoljni i količinom posla te prije svega reakcijama gostiju. Mišljenja sam da čitavi stari centar grada može funkcionirati kao jedno organsko tkivo, od kafića, restorana pa do barova kao što je ovaj naš i drago mi je da smo i mi pokrenuli nekakav trend kojem su se u posljednje vrijeme priklonili i drugi koji su odlučili upustiti se u otvarenje posla vezanog uz ovakvu vrstu ponude. Po onome što naši gosti govore, potreba za ovakvim sadržajem u Makarskoj traje i dalje, jer nisam samo jednom od gostiju čuo da je u ovom dijelu grada uistinu lijepo, dok u ostatku baš i ne, iako Makarska apsolutno zaslužuje što veću i što kvalitetniju ponudu – smatra Jure Andrijašević.

Među onima koji su odlučili krenuti u novi poslovni izazov je i Šime Kurtić, vlasnik kultne Briškule, nekadašnje konobe koja je ove godine obogatila svoju ponudu postavši wine bar koji svakodnevno okuplja nove strane turiste istovremeno ostajući privlačna Makaranima, koji dalje čine najveći dio svakodnevnih gostiju. – Iako je Briškula mjesto koje po tradiciji najviše okuplja domaći svijet, odlučili smo probati proširiti ponudu i moram kazati da smo za sada prilično zadovoljni. Prije svega, u našoj ponudi imamo isključivo domaće proizvode – od vina pa do plata koje nudimo, baš sve je domaće. Nije bilo lako mijenjati imidž Briškuli, međutim na kraju su i naši domaći gosti, kao i ovi strani, podjednako zadovoljni – ovaj «donji» dio Briškule koji gleda na trg Hrpinu uglavnom zauzimaju Makarani, gornji dio sa stolovima u samoj kali najviše se sviđa našim stranim gostima. Što se mene tiče, kamo sreće da u Kalalargi bude još ovakvog sadržaja, uređenih dućana, konoba, barova, jer u svim većim gradovima stara jezgra je onaj najatraktivniji i najposjećeniji dio i tako mira biti i kod nas. Drago mi je što je očito i Grad prepoznao važnost toga, jer se ulica čisti redovno, iako bi moglo i još češće, upravo radi stranih gostiju, dodat će Šime Kurtić.

Osnovnu gastronomsku ponudu Kalalarge u posljednje su vrijeme proširili i specijalizirani dućani, nudeći domaće mesne i mliječne proizvode, sireve, pršute, različite vrste vina, poput Butige od iće i pića koju je ovog ljeta u Glazbarskoj ulici, tik uz Kalalargu, otvorio Petar Grmoja. – S obzirom da imamo vlastitu vinariju odlučili smo se na otvaranje radi plasmana vina, i mada još uvijek u gradu ima mnogo gostiju kojima ovakva ponuda nije previše interesantna, odazivom i reakcijama kupaca smo zadovoljni. Što se tiče same Kalalarge, činjenica je da u svim mediteranskim zemljama upravo stari centri gradova imaju veliku važnost i nerijetko su u pitanju sama središta turističke i ostale ponude. Stoga je dobro da se stvari u Makarskoj kreću u ovom smjeru iako mjesta za napredak uvijek ima – padaju mi na pamet gradovi poput Šibenika, Dubrovnika ili recimo Splita, u kojem se u Dioklecijanovoj palači, na primjer, stalno događaju klapski nastupi koji stvaraju poseban ugođaj, u Kalalargi još uvijek nije slučaj. Činjenica je da je ovaj uzlet prisutan prije svega jer su ljudi odlučili sami krenuti u posao, no za sada to napreduje dobro, izgleda dobro i vjerujem da će se i nastaviti na ovakav način – kazao je Petar Grmoja, vlasnik ‘Butige od ića i pića’

U priči o novom životu starog centra grada nedavno je svoje mjesto zauzela i Kala, novi bar otvoren u Prvosvibanjskoj ulici, a koji je specifičan upravo po tome što je svojom ponudom najviše privukao onu mlađu ili srednju generaciju Makarana, te i u ljetnoj sezoni postao okupljalište domaćeg svijeta. – Posao smo pokrenuli upravo jer je ovakva vrsta ponude u našem gradu još uvijek slabija nego što treba, a ideja je bila otvoriti mjesto za druženje i opuštanje uz poneki zalogaj i kvalitetna vina. Ne mislimo raditi samo tijekom turističke sezone, već napraviti jednu cjelogodišnju priču s nekakvim tematskim večerima, degustacijama, uz suradnju s vinarima, OPG-ovima, a s obzirom da smo od početka počeli privlačiti u velikom broju domaću klijentelu, vjerujem da ćemo uspjeti i tijekom zimskih mjeseci. Po mom mišljenju, dio Kalalarge i općenito stare gradske jezgre danas funkcionira vrlo dobro, dio bi mogao još bolje, no u svakom slučaju ovakva polagana transformacija Kalalarge svakako je korak u pravom smjeru. Mislim da bi se Grad mogao i trebao zauzeti da se u ovom strogom centru što više razvija upravo priča s nekim autohtonim suvenirima, malim konobama, restoranima, barovima, što mi se čini kao jedini način da stari centar grada i opstane i razvija se – smatra Antonio Brkulj, vlasnik bara Kala.

O.Franić / Ivor