U makarskoj ribarnici: Ponuda ribe samo na jednom stolu

- Je Makarska pomorski grad, je i turistički, sve to stoji, ali ponuda ribe je slaba – pokušavaju domaćini objasniti svojim gostima slabu opskrbu ribom. Na ribarnici u Makarskoj, koja uopće nije niti obilježena tako da mnogi i ne znaju gdje je, riba se nudi samo na jednom stolu. Za ne vjerovati, ali istina je, ovako je svako jutro potvrdila nam je prodavačica. Kaže da kupaca ima, ali bi ih bilo još više kada bi vani bila neka tabla s oznakom da je ovdje ribarnica. Ne znaju ljudi. A što kupci najčešće traže?

- Traže svi plavu ribu, a nje naprosto nema. Trudimo se ponuditi što raznovrsniji asortiman od onoga čime raspolažemo. Ovdje se pri kupnji ribe može i očistiti riba, a ta usluga za jedan kilogram je 10 kn, kaže prodavačica koja radi za koncesionara ribarnice Kantar d.o.o. Inače, ribarnica u Makarskoj, za sve one koji nisu znali, nalazi se u neposrednoj blizini zelene pijace tek nešto iznad na zapadnu stranu. Radi svaki dan od 6 do 13 sati. Bilo bi dobro da se to i obilježi na nekoj reklamnoj ploči.

Budući da je ponuda samo na jednom stolu i nije tako loše. Istina, nema plave ribe, ali ima kozica i to sitnih po 80 i onih krupnih po 240 kn za kilogram. Lignje su 160 kn, škampi 300, oboriti lubin 250, trilja 40, oboriti list i filet lista po 150, dagnje po 25 kn, orade od 120 do 150 kn i lubin od 1oo do 150 kn.

J.Glučina