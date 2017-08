Pobjednici Splitskog festivala 2013: Večeras na Kačićevu trgu nastupa klapa Rišpet

Ljubitelji dalmatinske pjesme večeras bi u velikom broju mogli pohoditi Kačićev trg, s obzirom na to da Makarsko kulturno ljeto danas nudi još jednu u nizu klapskih poslastica – koncert splitske klape Rišpet, koji će započeti u 21 sat. Inače, klapu Rišpet osnovao je prije sedam godina poznati splitski skladatelj Pero Kozomara, autor niza pop hitova poput “Ne more mi bit”, “Bura”, “Zora bila”, “Još ne mogu pristat volit”, “Dugo nije pala kiša”, “Nasukan”, “Samo me čvrsto stisni za ruku” i drugima, a članovi su također poznata imena domaće scene – Ivo Amulić (solist), Frane Jukić (prvi tenor), prof. Jure Šaban – Stanić (drugi tenor i umjetnički voditelj klape), Damir Burić (bariton), Jure Bralić (bas), Igor Visković (bas). Klapa je 2013. godine ponijela naslov pobjednika Splitskog festivala, s pjesmom ‘Ćaća’, a iste su godine objavili i album prvijenac, na kojem su i već dobro poznate pjesme “Sunce mi od tebe dolazi” (duet s Mišom Kovačem), “Lumin”, “Ćaća”, “Prsti zapleteni” s Jelenom Rozgom” te “Projdi mojon kalon”.

O.F.