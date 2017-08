Josipa Kuzmanić, direktorica hotela Meteor: ‘Traži se krevet više’

Hotel Meteor otvoren 1983. ovih dana tuče sve rekorde. U hotelu odmara 600 gostiju. Popunjeni su svi i pomoćni ležajevi. Najbrojniji gosti su Šveđani, Nijemci i Norvežani. Uglavnom su agencijski, ali znatan broj i individualnih gostiju. Sada u špici, do 18. kolovoza cijena noćenja s doručkom je 126 eura po osobi. Hotel raspolaže s 278 smještajnih jedinica.

Popunjeni su do posljednjeg kreveta sve do konca rujna. I u listopadu su popunjeni još bolje, nego prošle, iznimno dobre godine. I prethodnih godina je Meteor bio dobro popunjen, ali kao ove ne. Do sada je ostvareno 62 000 noćenja iako je nakon zimske stanke otvoren 18. ožujka što je za mjesec dana kasnije nego prethodnih godina. Ta brojka i najave nam daju za pravo već sada konstatitrati da će ova sezona biti rekordna. Prihodi su već sada bolji za tri posto. A na čelu ovog hotela visoke kategorije s tradicijom je mlada osoba. Po prvi put, recimo i to, je žena.

Josipa Kuzmanić, odlukom Uprave Hotela Makarska d.d., izabrana je za direktoricu hotela Meteor u kojem je i bila zaposlena. Uprava je odlučila izabrati nekog iz redova zaposlenika u Meteoru.

U hotelu Meteor je od 2009. Prošla je više radnih mjesta tako da joj je rad u ovom hotelu sasvim blizak i dobro poznat. Upravo radi tog kontinuiteta Uprava se i odlučila izabrati nekoga od zaposlenika. Dva mjeseca nakon što obavlja posao direktorice rezultati poslovanja su sjajni. Kako se snašla u novoj ulozi, doznajemo iz prve ruke.

- Na ovo mjesto sam došla kada je hotel već bio pun. Nije bilo vremena za ekspermente i uhodavanja odmah je krenulo punom parom.

Najprije sam u hotelu Meteor radila sezonski kao recepcioner. Nakon tri godine sam prešla u domaćinstvo i radila kao nadzornica i domaćica. Stalna sam zaposlenica od 2015. To je moja prednost. Upoznata sam s poslom iznutra i to iz svih kutova. Poznajem sve zaposlenike i situaciju u hotelu. Četiri godine vodila sam radnu grupu. Znači kada je hotel zatvoren, pripremala sam uređenje i otvorenje tako da sam upoznata s svim zaposlenicima iz svih odjela, a ne samo onih u kojima sam radila. Da sve štima na najvišoj razini u hotelu Meteor, brine 120 zaposlenih od kojih je polovica sezonaca. Nisu svi stalni sezonci.Većinom sobaricama, kuharima i konobarima smo dali, kako bi ih zadržali ugovorima za stalne sezonce. Planiramo i ove godine obnoviti te ugovore i proširiti broj stalnih sezonaca. Kolege o svojoj “šefici” govore samo riječi hvale.

- Posao direktorice je odgovoran, ali lijep i izazovan. Svakodnevno ste izloženi problemima.Treba udovoljiti problemima zaposlenih, ali i sve većim zahtjevima gostiju – ističe direktorica Kuzmanić i otkriva kako njezin dan započinje ujutro obilaskom plaže ispred hotela, bazena, samog hotela i potom nastavlja poslovima u uredu. Navečer se opet vrati u hotel jer želi imati sve pod kontrolom. Hotel je živ, pun događanja, svaku večer se organizira nešto novo; muzika uživo, plesni šou na bazenu ili kao sinoć svečana dalmatinska večera… Hotel se zatvara 12. studenoga i odmah nakon zatvaranja planiramo početi s obnovom vanjskog bazena koji će time dobiti dodatne sadržaje. Planirana je ispod bazena kongresna dvorana s 300 sjedećih mjesta i ostali sadržaji, kako bi što više kvalitetom udovoljili zahtjevima naših gostiju.

Gosti traže sve veći komfor osobito na plaži. Premda Meteor ima svoj koncesijski dio, gosti bi više prostora. Smatraju ako plate hotel da je sve osigurano. Mi smo tu da njima udovoljimo – kaže Josipa Kuzmanić. Zaposlenicima Meteora na čelu s direktircom Josipom Kuzmanić to uspijeva i više nego dobro što potvrđuju i rezultati.

J.Glučina / IvoR