Drugi upisni rok u srednje škole: Srednja strukovna 27, opća gimnazija 4 slobodna mjesta

Jesenski upisni rok započinje 21. kolovoza. U dvije makarske srednje škole nakon prvog upisnog kruga ostalo je slobodno još 31 mjesto i to u deset razreda.U općoj gimnaziji koja se ranijih godina najbrže popunjavala i to odličnim učenicima, ostala su 4 slobodna mjesta. Učenika u školskim klupama je iz godine u godinu manje. To je tužna demografska priča Hrvatske. Srednja strukovna škola ima još 27 slobodnih mjesta za upis, a u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića nepopunjena su četiri mjesta i to u razredu opće gimnazije unatoč tome što se čak i učenici s tek dobrim uspjehom mogu upisati jer nema bodovnog praga. Zapravo, nikad se nije bilo lakše kao ove godine upisati u opću gimnaziju. Naime, ranije su postojali visoki kriteriji. Kako to da je sada broj bodova prepolovljen? – Učenika je sve manje. Osme razrede završilo je 217 učenika što je za šezdesetak manje nego ranijih godina.

Gimnazija nekad nedostižna za odlikaše, a sada se može upisati i s dobrim uspjehom



Ravnatelji makarskih srednjih škola smatraju kako treba vratiti bodovni prag. Prijašnje generacije morale su biti ekstra odlikaši kako bi se upisali u opću gimnaziju s minimalno 62 do 81 bod. Danas to mogu i s 35 bodova! Ministarstvo obrazovanja je prije tri godine ukinulo bodovni prag. No doznajemo kako četverogodišnje srednje škole imaju mogućnost same odrediti bodovni prag.

- Sada sam s tim upoznat i to ćemo do godine i mi učiniti – kaže Slavko Gudelj, ravnatelj Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića i dodaje da će dogodine od Ministarstva obrazovanja tražiti povratak bodovnog praga kako bi se izbjegle situacije da se učenici s dobrim uspjehom upisuju u opću gimnaziju. – Jednostavno nema djece, a bodovni prag je ukinut tako da se broj slobodnih mjesta u razredima može popuniti s učenikom koji je u osnovnoj školi postigao dobar uspjeh – kazao je Slavko Gudelj.

- Zanimanje za Srednju strukovnu školu je u padu jer se učenici s lošijim ocjenama mogu upisati u gimnaziju. Zbog manjka učenika u Srednjoj strukovnoj školi ove godine je ukinuto zanimanje prodavača te instalatera grijanja i klimatizacije. Jednostavno za njih nije bio minimum interesa – kazao je Momir Sumić, ravnatelj Strukovne škole u Makarskoj.

Podsjetimo, prošlog ljeta u prvom upisnom krugu obje srednje škole upisale su ukupno 234 učenika, a ove ih je godine upisano 171. – Prvi put generacija osmaša broji 217 učenika, a zadnjih sedam godina bilo ih je od 250 do 290. Ni do godine situacija neće biti bolja jer će generacija osmaša brojati 225 učenika – zaključuje Sumić.

Nažalost istina je kako svake godine ima sve manje djece. Ne popravi li se općenito demografska slika u Hrvatskoj s bodovnim pragom ili bez njega nećemo puno postići, ali ipak neki kriteriji moraju postojati i poštovati kako bi bilo nekog reda.

J.Glučina / IvoR