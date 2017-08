Počelo zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje udžbenika osnovnoškolcima: Priložiti presliku osobnih iskaznica roditelja, rodni list djeteta,OiB i broj računa

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje troškova školskih udžbenika u školskoj godini 2017./2018. počelo je kao što je najavljeno danas. Zahtjevi se zaprimaju u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, na 1. katu, soba br. 5. Podsjetimo, makarski gradonačelnikje donio Odluku o sufinanciranju troškova udžbenika svim osnovnoškolcima od 2. do 8. razreda. Zahvaljujući toj Odluci za razliku od prošle godine svim učenicima će biti sufinancirana kupnja udžbenika i to od 2. do 4. razreda u iznosu po djetetu od 400 kn, a od 5. do 8. razreda po 600 kn za svakog učenika. Prvašićima su besplatni udžbenici već osigurani odlukom župana Splitsko-dalmatinske županije.” Za podnošenje zahtjeva traži se preslika osobnih iskaznica za oba roditelja, rodni list za svako dijete u školi, OIB i broj tekućeg računa. Onaj tko ima više djece od 2. do 8. razreda sve ih stavlja na jedan zahtjev. Rok za podnošenje zahtjeva je od danas 16. kolovoza do 30. studenoga 2017., doznajemo od, savjetnice za predškolski odgoj, obrazovanje i šport u Odjelu za društvene djelatnosti.

J.Glučina