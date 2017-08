Mladi poduzetnici: Modni detalji Antonele Ožić Bašić na kraljevskim vjenčanjima

Iako ima samo 24 godine, njezino ime dobro je poznato i u poslovnom svijetu.iz Makarske, apsolventica je zdravstvenih studija u Mostaru. No ono po čemu je svijet poznaje je zanimljiv nakit i izrada modnih detalja. Premda joj je veli medicina velika ljubav, to je i moda i to ona inovativna, a ne unificirana i izvještačena. Od te svoje ljubavi napravila je i biznis. Otvorila je obrt za izradu nakita i modnih detalja. Nazvala ga je BijouxDive. „Moja mama je rođena u Parizu i voli modu kao i moja baka, otuda naziv mojeg projekta što bi slobodno prevedeno značilo nakit za divu, a diva je svaka žena, samo je pitanje je li se otkrila” – kaže Antonela.

Taj njezin projekt poznat je ne samo u Hrvatskoj već diljem Europe. Nakit i modne detalje koje izrađuje mogu se nabaviti isključivo internetom. Premda je projekt pokrenula tek prije godinu i pol iza nje je već desetak zahtjevnih kolekcija i sudjelovanja na brojnim revijama gdje je često bila glavna dizajnerica nakita. Antonela izrađuje zanimljiv nakit i modne dodatke koji se nose na eminentnim modnim revijama, ali čak i na kraljevskim vjenčanjima.

„Moda je uvijek bila moj alter ego. Prije par godina upitala sam se zašto ne bih radila za sebe? Odvažila sam se i otvorila obrt za proizvodnju nakita i modnih dodataka” – kaže Antonela koju smo susreli u Makarskoj.

Ljeto provodi u rodnoj Makarskoj gdje poput svih ovdašnjih mladih radi sezonski. Iako joj treba dosta vremena za izradu nakita i drugih modnih detalja, jer narudžbe pršte sa svih strana svakodnevno pomaže u sezonskom kafiću svojih roditelja na makarskoj plaži. Svojim rukama lijepo zaradi za sve svoje potrebe, sama može platiti stanarinu, magisterij, putovanja, ali jednostavno želi pomoći roditeljima. Stiže kaže sve, ali nema vremena za izlaske, plažu….

Nasuprot eksluzivnosti svojih rukotvorina Antonela je vrlo skromna, ali iznimno vedra i radišna djevojka. Puno je toga što je čini posebnom.Vrijedna je i ambiciozna. Satima i danima u svome domu sasvim sama stvara neodoljive modne dodatke; torbe, narukvice, kape, šešire… Uz sav zahtjevan rad ne zapostavlja školu. U Mostaru je završila zdravstveni studij. Zbog posla ove jeseni seli u Zagreb gdje će upisati magisterij, ali i nastaviti s radom.

- Prije godinu i pol svoj hobi pretvorila sam u unosno zanimanje. Otvorila sam obrt za izradu rukotvorina. Sada nakon godinu i pol mogu reći da je moj rad zapažen. Sudjelujem na brojnim revijama. Nedavno sam uz potporu Grada Makarske putovala u Rijeku kao mlada makarska poduzetnica da predstavim sve ono što radim.

Kakvi su planovi?

- Pozvana sam na snimanje u Pariz. U planu imam jedno veliko regionalno snimanje u Hrvatskoj i to u Dubrovniku, zatim Splitu, Rijeci i Zagrebu. Uskoro je revija u Dubrovniku gdje sam i suorganizatorica. Iza toga imam obranu rada i promociju na fakultetu i onda selim u Zagreb. Moj raspored je tako gust da nemam vremena za ništa, nema izlazaka, kupanja, stvarno, samo neumorno radim i to me veseli.

Ova mlada djevojka nosi sve modne detalje iz svojih kolekcija. Često je djevojke zaustavljaju na ulici i pitaju gdje je kupila nakit, detalje ili čak odjeću koju nosi. – Djevojke pitaju jer primjećuju da nisam uniformirana što sam uspjela slušajući sebe. Torbe koje sam prodala su broj jedan u Hrvatskoj jer nisu kopija. Kada radim, imam viziju. Najprije skiciram to što ću raditi, tražim materijale i sastavljam.

Što se može uskoro očekivati iz radionice BijouxDive?

- Imat ću zanimljivu zimsku kolekciju kapa. Njih već pola godine radim kako bi sve bilo spremno do Božića i Nove godine. Proces traje.

Ovih dana vaša kruna nosit će se i u Belgiji?

- Da, upravo sam poslala jednu krunu u Belgiju koju sam izradila od kristala i plemenitog metala, a nosit će se na kraljevskom vjenčanju.

A gdje se uopće mogu nabaviti nakit i drugi uresi koje izrađuje?

- Sve se prodaje internetom. Slike i sve kontakte ostvarujem na društvenim mrežama Facebooku i Instagramu.

S obzirom na sve veću potražnju, hoće li se proizvodnja širiti?

- Širi se obrt, koji naglašavam funkcionira isključivo preko društvenih mreža. Idem u Zagreb i proširit ću proizvodnju.

Kakve su želje ove mlade i uspješne poduzetnice?

- Želim dalje nastaviti ovako. Zdravstvena sam djelatnica, nadam se jednog dana specijalizirati neurologiju, jer uistinu volim medicinu isto kao modu i izradu nakita. Nakon magisterija planiram u Mostaru doktorat.

Antonela svoje kolekcije radi od svilenih vlakana, metala, stakla, ovisi o kolekciji … Materijale koje koristi nabavlja iz Španjolske i Italije. Kvalitetni su kaže jer u njima nema plastike.Uvijek su kopče srebrene na završetcima, stakleni su kristali, perlice, fini metali…

Šalje poruku – budi to što jesi

- Trudim se kroz modu poslati određenu poruku, a često kolekcije koje radim imaju i humanitarni karakter. Smatram da je danas previše nametnut izgled, tu su silne operacije silikoni, ekstenzije… Kao da se žena vraća unazad. Kao da se žena danas trudi biti ono što nije, a ja šaljem poruku- budite upravo to što jeste! Moja sljedeća kolekcija se zove volim sebe. Ne mogu biti nešto što nisam, ali mogu biti najbolja verzija sebe. Zato ćemo biti, cijenjene, prepoznatljive i uspješne u onome što radimo.

Janja Glučina / IvoR