Počeo drugi upisni rok u srednje škole: Mladi ne žele u konobare

Započeo je danas drugi upisni rok u srednje škole. U dvije makarske srednje škole nakon prvog upisnog kruga ostalo je slobodno još 31 mjesto i to u deset razreda. U općoj gimnaziji koja se ranijih godina najbrže popunjavala i to odličnim učenicima, ostala su 4 slobodna mjesta premda su se ove godine mogli upisati i učenici s dobrim uspjehom što je nekada bilo nezamislivo. Ranije su postojali visoki kriteriji. Sada je broj bodova prepolovljen, a učenika je sve manje.

Nedostatak i učenika i interesa za strukovna zanimanja u Srednjoj strukovnoj školi je posebno izražen. Upisi su od danas do 31. kolovoza i učenici se upisuju elektronski.

I ne očekuje se više od troje do četvero učenika u drugom upisnom krugu. Osme razrede završilo je 217 učenika i od tog broja, zamislite u Makarskoj je u prvom upisnom krugu tek deset njih pokazalo zanimanje za konobare i kuhare, a turistička Makarska vapi za tim zanimanjem!

“Zašto je to tako razloga je puno. Najprije djece je manje. Nadalje alarmantna nezainteresiranost za strukovna zanimanja je i to zbog, može se reći podcijenjenosti i potplaćenosti. Svi i učenici i roditelji žele u četverogodišnju školu premda kasnije i kada završe četverogodišnju školu često sezonski rade kao konobari ili prodavači” – potvrdila nam je Cmilja Pejić, pedagoginja u Srednjoj strukovnoj školi. Dodaje kako bi puno toga trebalo promijeniti i na višoj društvenoj razini kako bi se situacija popravila i strukovna zanimanja od uvjeta školovanja pa kasnije mogućnosti zapošljavanja bila atraktivnija. Podsjetimo, nekada se u ovu školu u odjeljenje konobara i kuhara upisivala po dva odjeljenja. Bilo je to prije dvadesetak godina. Sada nam iz godine u godinu dolazi sve manje učenika upisati ta zanimanja. Prije tri godine bila su tek dva učenika upisala zanimanje konobar.

Posao je sezonski i na ovim prostorima, barem kako sami mladi tvrde, slabo plaćen. Sa završenom školom za konobara ne čeka ih kažu ni u perspektivi cjelogodišnji posao. Zanimljivo, nitko nije pokazao zanimanje niti za instalatera grijanja i klimatizacije i toga odjeljenja ove godine u Strukovnoj školi uopće nema. Nevjerojatno! Oni bi zasigurno ovdje imali posla jer građani kažu kako nerijetko na meštra za klime čekaju i po desetak dana! To je uistinu neshvatljivo dok činjenica što se nitko nije upisao za trgovca i ne iznenađuje. Za trgovce mladi ne pokazuju posebno zanimanje jer su svjesni da većina njih ipak tamo završi u nedostatku drugog željenog posla.

Uz demografske probleme evidentno je da treba rješavati i one druge, kao prvo uvjete školovanja i zapošljavanja, želimo li uistinu barem ublažiti nedostatak stručne radne snage.

J.Glučina / arhiva MP