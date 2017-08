Vrtić u Velikom Brdu bio je predizborni trik bivše vlasti: Otvorit će ga aktualna vlast 1. studenoga

Jedno od prvih vijećničkih pitanja na sjednici novog saziva Gradskog vijeća bilo je što je s vrtićem u Velikom Brdu.

„Radi se na rješavanju papirologije. To je procedura. Nadam se da će to biti do početka godine” – kazao je tada na sjednici Gradskog vijeća zamjenik gradonačelnika Joze Vranješ.

Provjerili smo danas koliko se u tome uspjelo i hoće li vrtić biti otvoren na početku ove odgojno- obrazovne godine.

Dogradonačelnik Vranješ: “Za radove obavljene adaptacije prethodnici ni lipe nisu platili”

- Vrtić u Velikom Brdu je bio tek predizborni trik bivše vlasti. Radilo se bez obvezne dokumentacije. Niti jednu lipu nisu platili za radove koje su izvodili, a računi nama stižu na naplatu za ono što su potrošili, a to je preko 500 000 kn! Aktualna vlast svakodnevno radi kako bi se ishodila sva potrebna dokumentacija, poplaćali računi i stekli uvjeti za otvaranje vrtića. Ali to je procedura koju valja poštovati – doznajemo od dogradonačelnika Vranješa.

“Bivša vlast je zamislila napraviti vrtić u zgradi koja je legalizirana kao stambeno- poslovna zgrada. Radi se o objektu na dvije etaže. Prizemlje je stambeni prostor, a prvi kat je poslovni prostor. Prema važećim zakonskim propisima u takvim zgradama se ne može otvoriti vrtić. Da bi otvorili vrtić, obvezno je dobiti suglasnost nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja zato što dječji vrtić mora zadovoljiti određene standarde.

Kako u takvoj poslovno- stambenoj zgradi to nije moguće, upravo zbog toga smo krenuli u proceduru ishođenja nove gradevinske dozvole. Za ishoditi građevinsku dozvolu potrebno je formirati građevinsku parcelu. U trenutku kada smo mi krenuli u postupak formiranja građevinske parcele našli smo se u situaciji da prema zemljišnim knjigama da imamo više od 20 vlasnika na toj parceli! Upravo smo mi morali od svih tih vlasnika ishoditi suglasnost kako bi nam odobrili ishođenje građevinske dozvole” – ističe dogradonačelnik Vranješ.

Sam postupak prikupljanja suglasnosti, odnosno formiranja građevinske parcele je bio dugotrajan.To je sve ova aktualna vlast u kratkom roku napravila.

“Naši prethodnici su uložili oko pola milijuna kuna proračunskog novca u jednu etažu zgrade s tim da u zgradi nisu imali riješene ni imovinsko- pravne odnose s jedne strane, a s druge strane u toj zgradi se na takav način nije mogao otvoriti dječji vrtić, niti bi ikako mogao.To je čisti predizborni trik bivše gradske vlasti” – naglašava dogradonačelnik Joze Vranješ.

Aktualna vlast intenzivno radi na ishođenju dokumentacije

Sada se aktualna vlast našla pred građanima koji s pravom otvoreno pitaju zašto se vrtić ne može otvoriti ako je zgrada adaptirana.

“Zgrada je adaptirana, a računi za sve što je rađeno stižu na naplatu ovoj gradskoj vlasti. Mi ih moramo platiti i platit ćemo ih. I još će sredstava ova vlast uložiti u uređenje okoliša zgrade. Nadamo se dobiti suglasnost vlasnika zemljišta do same zgrade vrtića da tu bude napravljeno igralište za djecu. Treba također određene zahvate na zgradi kako bi udovoljila zakonskim propisima da u njoj može biti vrtić. Prije svega mora imati građevinsku dozvolu. Trenutno ovlašteni arhitekt Leon Lulić je pripremio svu projektnu dokumentaciju za vrtić. Danas ćemo dobiti još jedan dio koji nedostaje i idemo na ishođenje potrebnih suglasnosti, a potom i suglasnost nadležnog Ministarstva. Nakon prikupljanja svih suglasnosti, idemo na ishođenje građevinske dozvole. Nadam se da ćemo za 20 dana imati pravomoćnu građevinsku dozvolu po kojoj ćemo onda dalje postupati, da ne bi trčali pred rudo kao što je to činila bivša vlast i rasipali gradski novac. Tek po izdavanju građevinske dozvole, ići ćemo u opremanje dječjeg vrtića. Opremanje zahtijeva da se provede postupak javne nabave, a tu se radi o 200 000 kn opreme za dječji vrtić. Kad opremimo, onda ćemo po dobivanju svih dozvola i otvoriti ovaj vrtić” – kaže dogradonačelnik Joze Vranješ i otkriva kako se na ovome radi svakodnevno, te da je zacrtani rok 1. studenoga!

- Svaki korak se prati, konstantno se radi na ovom projektu kako bi se otvorio vrtić. Radi se ubrzano, ali valja imati na umu kako smo morali osigurati projektnu dokumentaciju i sada financiramo izvođenje odrađenih radova za bivše vlasti. Moramo urediti okoliš i vlasništvo.

Kada se sve zbroji jasno je koliko je ova vlast napravila, a koliko bivša da bi Veliko Brdo dobilo vrtić – dodaje dogradonačelnik Vranješ.

Janja Glučina / arhiva MP