Los Caballeros na Kačićevu trgu: Unatoč buri, uz mariache plesalo i pjevalo na stotine posjetitelja

Jedan od najboljih svjetskih mariachi sastava, Los Caballeros, i ove se godine vratio u Podbiokovlje obogatiti program Makarskog kulturnog ljeta, nastupivši sinoć pred mnogobrojnim posjetiteljima u centru grada. Nakon što su dvije godine za redom radili spektakl na pozornici Ljetnog kina, poznati hrvatski mariachi glazbenici ovaj su put zapjevali s pozornice Kačićeva trga, oko koje se vrlo brzo okupilo nekoliko stotina posjetitelja uživajući u koncertu. No za razliku od dva prethodna, treći dolazak Los Caballerosa u naš grad, barem što se tiče vremenskih uvjeta, nije prošao toliko glatko – glazbenike je ovaj put na pozornici dočekala bura, još nešto i jača nego prethodne večeri kada se umiješala u posljednji dan Makarska Jazz Festivala, ali na kraju ipak nedovoljno da bi poremetila zabavu okupljenima na Kačićevu trgu – može se pretpostaviti da bi u slučaju ‘klasične’ ljetne večeri Los Caballeros možda i do kraja napunili Kačićev trg, no to će ipak ostati u sferi nagađanja. S druge strane, ludbreški mariachi sastav i ovaj je put priredio sebi svojstveno glazbeno putovanje američkim kontinentom koje se nije zaustavilo na tradicijskim pjesmama iz meksičkih sela i pustinja, nego je produžio prema Kubi, Puerto Ricu, Venezueli, ljuljajući publiku u ritmu, glazbi i stihovima.

O.F. / IvoR