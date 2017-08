Obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima: Antifašizam i komunizam su dijametralno suprotne političke opcije

Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima obilježen je danas u organizaciji Grada Makarske. Čelni ljudi Grada predvođeni predsjednikom Gradskog vijeća dr., GO HDZ i udruga proisteklih iz Domovinskog rata, odali su počast i izrazili zahvalnost svim žrtvama totalitarnih režima. Upalili su svijeće i položili vijence ispred Središnjeg križa, na Spomen-kosturnicu i ispred Spomenika žrtvama II. svjetskog rata i poraća, riječi odrješenja molio je mons.

Ispred Spomenika žrtvama 2. svjetskog rata i poraća, dogradonačelnik Joze Vranješ pozvao je na minutu šutnje kojom je odana počast svim borcima za slobodu Hrvatske i hrvatsku demokraciju, onima koji su se u 2. svjetskom ratu istinski borili s antifašistima za demokraciju i onima koji su u našoj novijoj povijesti devedesetih stvarali hrvatsku slobodu i hrvatsku demokraciju.

- Danas je Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Došli smo se danas ovdje pokloniti ljudima koji su svoj život dali da danas živimo u demokraciji. Istaknuo bih dvije važne činjenice; Europa je 2006. prepoznala ovu stvar i Europa je iste godine rezolucijom Vijeća Europe osudila sve zločine počinjene tijekom svih totalitarističkih režima.To je prepoznala i Republika Hrvatska.

Nažalost to se danas zaboravlja! Republika Hrvatska je u najvećem državnom tijelu, Hrvatskom saboru 2006. usvojila Deklaraciju kojom osuđuje sve zločine koji su počinjeni tijekom totalitarističkog komunističkog režima od 1945. do 1990. Dragi građani, 45 godina smo upravo živjeli pod tom komunističkom čizmom. Izborili smo 1990. svoju neovisnost i danas smo u slobodnoj i demokratski uređenoj hrvatskoj državi. Danas se ne trebmo stiditi izreći svoje mišljenje, danas možemo javno govoriti sve što mislimo. Možemo javno braniti svoje stavove. Danas živimo u slobodi i demokraciji.

Naši su se branitelji prije 27 godina ustali, nažalost morali su oružjem, protiv komunističkog režima. Naglasio bih od 1945. do 199o. trajao je totalitarni režim. Deklaracija Hrvatskog sabora je jasna. Nažalost danas pojedinci pokušavaju izjednačiti antifašizam i komunizam. To su suprotne političke opcije. Moramo biti jasni. Antifašizam je politička opcija koja je utemeljena na najširim demokratskim osnovama, a komunizam je politička opcija koja silom i nasiljem nastoji provesti svoje ideje čime jasno postaje da su dijametralno suprotne političke opcije. Evo 62 godina nakon tog komunističkog režima u RH i dalje se postavljaju upitnici. Povijest je jasna. Povijest je ono što ne možemo promijeniti. Upitnika nema! Komunizam i vođe komunističkog režima trebaju biti jasno osuđeni. Antifašizam je dijametralno suprotan od komunizma. Nažalost neki to ne shvaćaju pa se susretnemo s inicijativama da se komunističkim diktatorima odnosno komunističkom diktatoru Josipu Brozu Titu pokušavanju dati imena ulica, trgova.., što je jasno nedopustivo u našoj slobodnoj demokratskoj državi – naglasio je ovom prigodom dogradonačelnik Joze Vranješ.

J.Glučina / IvoR