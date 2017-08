Jure Glavičić, legenda makarskog kuharstva: ‘Što će nam zvjezdice ako nemamo radnu snagu’

Ako postoji sinonim za najboljeg kuhara u Makarskoj i puno šire, to je svakako legendarniIako je već dvadesetak godina van hotelske kužine, obiteljske se drži, i prava je adresa na kojoj se može doznati kako se gradilo kuharstvo na Primorju, ali i čuti savjeti kako vratiti ugled visokoj bijeloj kapi.

- Kuharski poziv nije bio moj prvi izbor. Ali kako roditelji nisu imali mogućnosti školovati me za slikara, razmišljao sam i shvatio da mogu biti umjetnik i u kužini. Završio sam prvi razred niže Ugostiteljske škole u Makarskoj, a malu maturu položio u Opatiji 1951. godine. Usavršavanje sam nastavio i stekao vkv, tada najveći domet u struci. Zahvaljujući tome od 1962. do 1968. bio sam nastavnik u makarskoj Srednjoj ugostiteljskoj školi – prisjeća se Jure Glavičić, za kojeg je malo reći da je majstor kuharstva već osoba koja je taj svijet živjela punim plućima, predano. I ovih dana, jer 30. kolovoza će navršiti 84 godine života, kuhaču ne da supruzi Ljubici, kako kaže, želi nadoknaditi sve propušteno u obiteljskoj kuhinji. I zna se ručak u podne, večera u 19 sati, a često ispred kuće na početku Dugiša koja mami svojim zelenilom i cvijećem, dopire miris gradela.

Barba Jure nastavlja –Bili su teški moji počeci, ali i kao učenika praktikanta. I u mornarici sam na brodu Galeb brusio kuharsko umijeće, oplovio cijelu Europu, doživio kuharstvo iz raznih kultura i običaja. Poslije kao kuhar i šef kuhinje u hotelima Osejava, Dalmacija, Rivijera, gdje sam dočekao mirovinu, moj moto je bio davanje do kraja poslu kojim se baviš, dakle budi nešto, a ne ništa. Vidi se to i po tome da sam sedamdesetih godina bio među trinaest najboljih kuhara u bivšoj državi. Tako sam odgajao generacije makarskih kuhara, i ponosan sam na način koji smo to radili. Puno pozornosti se davalo teoriji, a još više praktičnom dijelu. Međutim, uvijek sam im govorio, teško je dosljedno primjenjivati recept, treba hranu osjetiti. I danas kada čujem sve što se događa u ugostiteljstvu budem tužan. Pitam se zašto se konačno nešto ne učini da djeca zavole kuhanje, školuju se. Tako se događa da imamo hotele s nekoliko zvjezdica, a nemamo kvalitetnu radnu snagu, ili još lošije, nema tko raditi. A, ovaj kraj bi mogao po svemu što ima biti jezgra kuharstva jer imamo dugu tradiciju, samo treba osmisliti prave programe i sve podići na višu razinu. Zdravlje mi ne dopušta veliko kretanje, ali spreman sam pomoći savjetima svima koji ih trebaju.

Legenda kuharstva Jure Glavičić ne voli se hvaliti svojim uspjesima, ali puna vitrina medalja i diploma govori najviše. Uvijek se zalagao za specijalnosti u kužini, a njegova su bila hladna jela. Kada bi osmislio hladnu platu, gosti bi zanijemili i skidali kapu. Pogled na njegove recepte i jelovnike ispisane krasopisom odaje neviđenu preciznost i ljepotu.

- Danas često čujem da se ljudi žale na teško ovo, teško ono, a imaju se najbolje namirnice, a da se ne govori o uvjetima rada.

I prisjeća se s osmijehom na licu. – Kada sam radio kao praktikant u starom hotelu Osejava 1953. godine, dobivali smo sve moguće pohvale gostiju. Važno je znati da u tom vremenu u Makarskoj nije bilo vode, a mi smo je imali samo dva sata dnevno. Vjerujete, krumpir za restanje smo kuhali u slanoj vodi kako bi uštedjeli. Imati nož je bilo cijelo bogatstvom mljeveno, meso se radilo ručno. Nismo imali hladnjake, već su nam ljudi s Biokova donosili led. Ali, ručak nikada nije kasnio, jastoga nismo mogli pripraviti koliko se tražilo. Za svoj rad smo dobivali same superlative. Bila su to teška, ali lijepa vremena.

Barba Jure je posebno ponosan na turističko-ugostiteljska natjecanja Makarske rivijere koja su se organizirala poslije svake turističke sezone. Bila je to prilika da se i kolegama prezentira svoj rad i proglase oni najbolji radovi, a o njegovim se platama pričalo i po svijetu.

Unatoč predanosti kuharskom pozivu Jure Glavičić je bio poseban i u slobodnim trenucima. Kao momak draga mu je bila nogometna lopta. Dok je bio boljeg zdravlja, udičarenje je bio njegov omiljeni svijet. Slikarska nadarenost nije zastala, s perom i tušem u ruci nastali su crteži vojnih brodova. Drago mu je dok čita knjige zabilježiti zanimljive misli i poruke.

Svake godine posebno se raduje dočeku novog ljeta. Tada se ta stolom okupe kćeri Mariza, Ivona, Vesna, petero unučadi i tri praunuka, a svi s nestrpljenjem čekaju tatinu francusku salatu.

- Bilo bi mi drago da mladi pokazuju više zanimanja za kuharsko zanimanje, a s druge strane da škole kroz svoje programe nađu načina kako ih popularizirati. Lijep je to svijet, svaki posao koji se radi sa srcem mora donijeti rezultat. Na tom putu je potrebno strpljenja. Svi moramo biti svjesni da su lijepi hoteli poželjni, ali ako je gost nezadovoljan hranom bitno će utjecati na njegov dojam i ponovni dolazak – dobronamjerno će legenda kuharstva Jure Glavičić.

Jasna Morović / IvoR