23. izdanje Noći Kalalarge: Stara jezgra Makarske ponovo zasjala ljepotom, tradicijom i pjesmom

Štand TZ Makarske podijelio 100 litara vina i oko 600 primjeraka promotivnog materijala

Svjetla reflektora Makarskog kulturnog ljeta sinoć su zasjala u najpoznatijoj ulici stare gradske jezgre, okupivši brojne izlagače i veliki broj posjetitelja na još jednoj tradicionalnoj Noći Kalalarge. U bogatom kulturnom programu sudjelovali su makarski zborovi i klape, posebni su gosti bili klapa Tramuntana kao lanjski pobjednici Festivala klapa uz mandoline i gitare, dok se širom Kalalarge razmjestilo dvadesetak izlagača s najrazličitijom ponudom. Iako nije trajao previše dugo u noć, sinoćnji šušur ponovo je pokazao kako bi stara gradska jezgra, uz dobru strategiju, u doglednoj budućnosti mogla, ili trebala, izgledati svake večeri tijekom turističke sezone. U ime gradonačelnika Jure Brkana, Makaranima i gostima na početku programa obratio se njegov zamjenik Joze Vranješ, istaknuvši kako je ova noć dio makarske povijesti od 1994. godine, da je Kalalarga u svom današnjem izdanju od 2013. godine nakon završetka velikog projekta obnove, te da će gradska vlast i dalje zdušno podržavati daljnja otvaranja ugostiteljskih i drugih objekata u staroj gradskoj jezgri. – Pohvalio bih također i sve lokalne poduzetnike koji svake godine u Kalalargi otvore nešto novo, prezentiraju naše makarske i dalmatinske proizvode, te mogu potvrditi da će Grad Makarska i dalje poticati sve one koji žele pripomoći oživljavanju i Kalalarge i drugih gradskih ulica – kazao je Vranješ.

Po tradiciji, kulturni program bio je razmješten praktički po svim kutevima Kale – nakon što je manifestaciju i službeno otvorila promenada Gradske glazbe Makarska, na velikoj pozornici nastupile su zvijezde večeri i lanjski pobjednici Festivala klapa uz mandoline i gitare klapa Tramuntana, no za čitavog trajanja programa pjesma je odjekivala iz portuna u kojima su zastajali klapa Srdela, FA Tempet, HKD Napredak i Zbor umirovljenica Marineta, klapa Garbin i Gradski zbor Makarska. Izlagači su se i ove godine smjestili s obiju strana ulice privlačeći pažnju turista i posjetitelja koji su uistinu raspolagali velikim bogatstvom izbora – od drvenih proizvoda Zadruge Zima, dobro poznate soli iz solane Ramova, rukotvorina i umjetnina udruga Sunce i Treća dob, pa do pletenine Nataše Muradyan, kozmetike Hildegard, proizvoda od lavande Helene Matijašević ili pak umjetnina i nakita Vanje Roso, Slavice Antunović… Dakako, jaka je bila i gastronomska ponuda – pršut Jerka Prgometa, domaće vino Bože Ravlića, već slavni proizvodi od meda obitelji Bušelić, a s druge strane poslovično izvrstan rižoto kojeg su pripremili članovi KK Amfore, Beba Gaće i Lovorka Vuković pripremale su fritule, Ljubica Gardun tortu makaranu, dok je i ove godine štand Turističke zajednice Makarske imao pune ruke posla, podijelivši oko 600 primjeraka plakata i ostalog promotivnog materijala, te počastivši goste sa stotinu litara vina. Što se tiče kulturnog programa, tradicionalni sudionici Noći Kalalarge, Udruga Foton, ove su godine organizirali izložbu fotografija Stardust & Starlight kojom su makarskoj javnosti predstavili amaterskog fotografa Ivana Tomaša iz Brela. Rođen 1980. godine, a po zanimanju software inženjer, Tomaš je kroz 12 izloženih fotografija predstavio noćno nebo i Mliječnu stazu, a najveći dio fotografija nastao je u Brelima. – Recimo da su me oduvijek fascinirali svemir i zvijezde, literatura poput Carla Sagana, a kako uz sve to volim i fotografiju, nekako su se ove noćne slike zapravo nametnule same po sebi. Uz izuzetak jedne, sve su nastale tijekom ove godine, a neke od izloženih sastoje se i od po nekoliko desetaka spojenih fotografija – objasnio je Tomaš pokazajući, primjerice, prizor Mliječne staze na nebu iznad Brela, koji je nastao spajanjem oko 70 zasebnih fotografija.

Ugostitelji turiste dočekali fritulama i besplatnim zalogajima: ‘Zarada ne treba uvijek biti u prvom planu’



Noć Kalalarge raširenih su ruku dočekali i makarski ugostitelji, čije su konobe, vinski barovi ili restorani i bili jedan od pokretača čitave priče o «oživljavanju» najpoznatije makarske ulice, a obilazeći ugostiteljske objekte i dućane duž kale, doznali smo i kako su se pripremili te dočekali goste u ovoj prigodi. – Kada vidim koliko je ljudi bilo po kali, kakav je bio ‘muving’, mogu samo kazati da je šteta što ovakvih večeri nema više od jednom godišnje. Meni se, recimo, osobno jako svidjela izložba fotografija i palo mi je na pamet da bi grad napravio dobar potez kada bi upravo mladima, odnosno udrugama poput ove, domaćim proizvođačima suvenira i sličnima, omogućio na primjer besplatne stolove u Kalalargi kako bi mogli izložiti ono što rade, privlačiti ljude. Mislim da bi turisti rado imali nekakav autentični makarski suvenir, a zašto ga ne bi mogli kupiti upravo tu u kali – govori nam Svjetlana Softić. Inače, restoran Arta Larga by Gastro Diva za ovu je priliku prolaznicima u Kalalargi i svim svojim gostima pripremio i dijelio fritule, naglašavajući kako je u pitanju autentični dalmatinski specijalitet. Desetak metara dalje niz Prvosvibanjsku, dućan Boca i butelja dočekao je sve svoje goste besplatnim slanim i slatkim zalogajima, a vlasnica Brankica Menđušić, inače rođena Đakovčanka koja zadnjih 10-ak godina živi u Makarskoj, smatra da poanta Noći Kalalarge ipak nije samo zarada. – Pazite, gosti će potrošiti koliko žele potrošiti bez obzira bila Noć Kalalarge ili neka sasvim obična. Mislim da bi cilj ovoga svega i trebao biti da malo počastimo naše goste, da nam ne bude isključivo zarada na prvom mjestu. Sama manifestacija mi se jako sviđa, večerašnji je šušur vrlo lijep i bilo bi sjajno kada bi ovakvih večeri bilo i više – kazat će nam Brankica Menđušić. Naravno, kao i svake godine poseban je šušur vladao na vrhu kale, kod konobe Kalalarga, gdje se okupilo mnogo i domaćeg i stranog svijeta. – Jedna od tradicija Noći Kalalarge je da se kod nas okupljaju klape koje sudjeluju u službenom programu, da se okrijepe, pojedu i popije nešto prije i poslije izlaska na pozornicu, a tako će biti i večeras s time da su, također po tradiciji, gotovo 90 posto naših gostiju večeras Makarani. Noć Kalalarge uvijek je imala poseban štimung, koji je prisutan i ove godine, a dok je nekoć ova večer, dok se organizirala zadnje subote u kolovozu, na neki način označavala i kraj sezone, sada Noć Kalalarge označava početak završnih mjesec dana sezone u našem gradu – smatra Mario Tomaš, vlasnik konobe Kalalarga.

O.Franić / IvoR