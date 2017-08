Šesti dan požara na Biokovu: Park prirode siguran za posjetitelje i otvoren cijelom biokovskom cestom do vrha sv.Jure

Već šesti dan na prostoru Parka prirode Biokovo, na visini od oko 1450 metara, gori požar koji zbog teško pristupačnog terena još uvijek nije stavljen pod kontrolu. Uz borovu šumu gori uglavnom trava i nisko raslinje zbog čega se stvara gusti dim koji je lako vidljiv iz grada, a požar je od izbijanja 20.kolovoza do danas zahvatio oko 170 ha površine. Opasnosti za ljudske živote i imovinu nema, a kako su jutros priopćili iz JU Park prirode Biokovo, bez obzira na požar, park je otvoren cijelom biokovskom cestom do vrha Sv. Jure i vrha Vošac te je siguran za sve posjetitelje. – Mole se planinari i svi ljubitelji planina da se zbog osobne sigurnosti suzdrže posjećivanje parka planinarskim stazama sa područja općina Brela, općine Baška Voda i grada Makarska do daljnje obavijesti.Zahvaljujemo se svim članovima planinarskih društava, pripadnicima HGSS-a, djelatnicima HŠ-a koji nam pomažu u gašenju požara, dok posebna ide zahvala svim našim hrabrim vatrogascima, pripadnicima državnih interventnih postrojbi, svim pilotima aviona i helikoptera na nadljudskim naporima koje ulažu da se požar stavi pod kontrolu – stoji u priopćenju JU Park prirode Biokovo.

O.F.