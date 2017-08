Novi direktor Zmaja Ivan Rašić: Pojačat ćemo se stoperom i napadačem, Zmajeva ambicija je povratak u 3.HNL

Nakon deset godina natjecanja u 3. HNL-Jug, nogometaši Zmaja ispali su iz lige na kraju prošle sezone. Za većinu navijača Zmaja bilo je to veliko i negativno iznenađenje, klub sa velikom tradicijom, najboljim uvjetima i najvećim proračunom među trećeligašima skliznuo je u četvrti nogometni rang. Nakon toga se bivša uprava,na čelu sa Sretanom Glavičićem povukla, dr. Marko Ožić Bebek ponovo je preuzeo dužnost predsjednika kluba a izabran je novi Upravni i Nadzorni odbor. Mjesto direktora kluba povjereno je dugogodišnjem igraču i kapetanu Ivanu Rašića.Kako se moglo dogoditi da skoro stogodišnji klub ispadne iz lige pitali smo novog direktora Zmaja Ivana Rašića, koji kao glavni razlog spominje lošu kadrovsku politiku prošle uprave – Dovedeni igrači sa strane nisu bili pojačanje za klub niti su bili kvalitetniji od domaćih igrača. Jesenski dio prvenstva završili smo na zadnjem mjestu sa samo 12 osvojenih bodova, u proljetnoj sezoni igrali smo znatno bolje , ali na kraju nismo osvojili dovoljno bodova kako bi uhvatili opstanak. Uz to, nova uprava preuzela je klub u finacijskom minusu od gotovo 700.000 tisuća kuna, dugovalo se autoprijevoznicima, trenerima, igračima i nogometnom savezu. Ovaj dug morat ćemo sanirati, a već smo podmirili obveze prema sucima i delegatima kako bismo mogli nastupiti u novoj sezoni – otkriva Rašić, koji će dodati da su mnogi gospodarstvenici u gradu dobro prihvatili novu upravu Zmaja te izrazili želju da pomognu klubu, pa će tako Romana, Migros, KB Fokus, Apfel, HPB Banka, Mlinar, KB Nec, Interijeri Sokol, Vinc Mornar i dalje biti sponzori kluba.

Na pitanje o igračkom kadru za nastupajuću sezonu, novi direktor Zmaja potvrdio je da je dobio slobodne ruke vezano uz izbor trenera i igrača prve momčadi, što će značiti da će Zmajev ‘mercato’ trajati možda i do zadnjeg dana prijelaznog roka. – Svi igrači sa strane dobili su slobodne ruke kako bi mogli izabrati nove klubove, istovremeno je dogovoren povratak u klub igrača koji su svoj nogometni put počeli u Zmaju. Danijel i Damir Rašić trebali bi biti velika pojačanja za slijedeću sezonu, osim njih u klub su vraćeni i Marin Puharić, Vlado Andrijašević, Zoran Lendić i Nikola Rašić. Za trenera prve momčadi izabran je 35-godišnji Ante Vitaić koji je do sada vodio Orkan i sa njim u prošloj sezoni ušao u treću ligu. Uz još dva pojačanja na pozicijama stopera i srednjeg napadača koji će do početka prvenstva pristupiti Zmaju, očekujem dobre igre i rezultate. Iako je proračun kluba znatno manji ambicije su borba za vrh tablice, ukoliko na kraju polusezone budemo pri vrhu učinit ćemo dodatni napor kako bi osvojili toliko očekivani naslov i povratak u treći nogometni rang – govori Ivan Rašić. Osim toga, također je došlo i do promjena među trenerima u školi nogometa: Darko Vlatković je postavljen za voditelj škole, uz to će biti i trener kadeta. Juniore će voditi Petar Talajić, pionire Ivan Carević dok Goran Kesar nastavlja raditi sa mlađim pionirima. Sa onima najmlađima radit će Jurica Prgomet i Mirko Pervan. Povodom dana Grada Zmaj će organizirati deveti po redu Međunarodni nogometni turnir Mali Zmaj na kojem se očekuje nastup naših renomiranih klubova Hajduka, Dinama, Rijeke, Osijeka te vodećih sastava iz Slovenije, BiH, Crne Gore i Kosova, a turnir će se odigrati između 5. i 8. listopada ove godine. Iako je pred upravom Zmaja mnogo posla, za nadati se je da će ga i obaviti na zadovoljstvo velikog broja njihovih navijača, a da će Zmaj ove sezone znati prokrčiti put prema povratku u treći nogometni rang.

Jakov Kovačević