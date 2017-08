Gradska galerija Antuna Gojaka: Večeras otvaranje izložbe slika Elene Klaričić Kučanin

Program Makarskog kulturnog ljeta večeras će u prostoru Gradske galerije Antuna Gojaka predstaviti treću ovoljetnu umjetničku izložbu u našem gradu – s početkom u 20 sati, u izložbenom prostoru galerije makarskoj javnosti će se izložbom pod nazivom “Navigare necesse est” (Ploviti se mora) predstavit će se slikarica Elena Klaričić Kučanin. U pitanju je umjetnica rođena 1973. godine, srednju školu za likovnu umjetnost završila je u Splitu, dok je diplomirala na Odjelu za modni dizajn na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Osim toga, radi se o umjetnici koja se slikarstvom bavi od najranije mladosti, izlaže još od 1996. godine, a večerašnja izložba u našem gradu, koja će predstaviti radove iz ciklusa “Brodovi su brodovi” njezina je šesta samostalna izložba u karijeri. Radove Elene Klaričić Kučanin Makarani će moći razgledati zaključno do 12. rujna, tijekom radnog vremena Galerije Gojak – od ponedjeljka do petka od 9 do 12 sati te od 18 do 20 sati.

O.F.