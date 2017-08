‘Umri muški’ sutra na Makarskom kulturnom ljetu: Diplomski rad Tatjane Šojić postao je najizvođenija BiH predstava

Program Makarskog kulturnog ljeta svim ljubiteljima kazališne umjetnosti sutra donosi veliki kazališni hit i najizvođeniju bosanskohercegovačku predstavu svih vremena – predstavu ‘Umri muški’ u produkciji Kamernog teatra 55 iz Sarajeva. Nastala još davne 1990. godine, i to kao diplomska predstava Tatjane Šojić, Umri muški već punih 27 godina uspješno puni salu ovog sarajevskog kazališta te je neobična priča o muško-ženskim odnosima dogurala do preko 250 izvođenja upisavši se u kazališnu povijest susjedne nam države. Inače, predstavu prati i glas djela kojeg je ne mali broj fanova pogledao i deset i više puta, što zapravo i nije toliko čudno ako se zna da glavne uloge Eve, Bruna i Marija tumače neke od zvijezda tamošnje glumačke scene – Tatjana Šojić, Admir Glamočak te Senad Bašić , glumci koji su ostvarili čitav niz uspješnih uloga u televizijskoj i filmskoj produkciji te koji su ovdašnjoj publici, sigurni smo, itekako poznati. Tatjana Šoić, primjerice, uz predstavu koja ju je proslavila glumila je u brojnim televizijskim serijama i filmovima, od Naše male klinike, preko Lud zbunjen normalan, Tata i zetovi, Otkupa, do mnogih drugih. Admir Glamočak dobitnik je nekolicine glumačkih nagrada, poput Zlatnog lovorovog vijenca na međunarodnom kazališnom festivalu MESS te je također ostvario niz uloga u popularnim tv projektima (Lud zbunjen normalan, Seks piće i krvoproliće, Plavi Orkestar, Dobro uštimani mrtvaci…), kao i Senad Bašić, danas profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, kojeg smo osim u televizijskim serijama mogli gledati i u hvaljenim ostvarenjima poput Nafake, Warchild, Kod amidže Idriza i drugima. Ulaznice za predstavu Umri muški (srijeda, Ljetna pozornica u 21 sat) mogu se u pretprodaji nabaviti u poslovnicama Marivatours i Travel Zone, po cijeni od 40 kuna.

O.Franić