Dr. Marko Ožić -Bebek, ravnatelj Biokovke: Projektom vrijednim više od 10 milijuna eura naša bolnica će udovoljiti najvišim zdravstvenim standardima

Svih više od pet stotina kreveta popunjeno je u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Biokovka, i dalje se traži postelja više. Dio kapaciteta, a to znači 85 kreveta, je pod ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, ostatak je namijenjen zdravstvenom turizmu. Posljednjih godina stalni gosti Biokovke su gosti iz skandinavskih zemalja i Njemačke. Međutim, i dalje je potražnja za smještajem u Biokovci velika, stoga se puno planira i radi kako bi se ponudila što kvalitetnija usluga, ali i povećali kapaciteti.

- Mi svake godine investiramo po četiri do pet milijuna kuna u uređenje i opremanje Biokovke. Tako smo ove godine za sezonu klimatizirali C dio bolnice i uredili kupaone, a koncem godine ćemo završiti renoviranje 120 soba, i opremiti ih krevetima za pacijente s posebnim potrebama -ističe dr. Marko Ožić -Bebek, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka.

Međutim, ovo ulaganje je samo mali dio projekta koji je u izradi.

Marko Ožić- Bebek naglašava da stalno rade na podizanju organizacijske kvalitete i kvalitete ponude. Naime, Biokovka je neprofitna ustanova, tako sav višak sredstava koji ostane ulažu u održavanje objekta i nove sadržaje. Zahvaljujući tome su i opstali i specijalna su bolnica za medicinsku rehabilitaciju i rade po najvišim standardima.

- Pred Biokovkom je veliki projekt vrijedan preko 10 milijuna eura, a koji bi se po fazama trebao realizirati u narednih pet godina. Prije godinu dana započeli smo s izradom projektne dokumentacije, a sada smo u fazi dobivanja građevinske dozvole. Tim projektom Biokovka će postati specijalna bolnica s četiri zvjezdice. Povećat će se smještajni kapacitet za stotinu postelja, na južnoj strani hotela izgradit će se treći, i najveći bazen. Izmjestit će se uprava iz glavne zgrade na prostor sadašnjeg depandansa na sjevernoj strani. Uredit će se drugi ulaz, a postojeći ostati kao bolnički, čime će se odijeliti rehabilitacijski i turistički dio. Iznad plažnog objekta izgradit će se tri apartmana za vip goste, a svaki će imati svoj bazen – naglašava ravnatelj Marko Ožić- Bebek.

Ističe i to kako ne žure s projektom jer očekuju da bi mogli aplicirati na fondove EU. Sada to nisu u mogućnosti jer Vlada RH nije to ispregovarala, te se moraju izvršiti izmjene ugovora i uvrstiti ustanove poput Biokovke u programe EU fondova, što je do sada izostalo.

- Međutim, ako i ne dobijemo europska bespovratna sredstva spremni smo na vlastito ulaganje. Nismo kreditno opterećeni pa ćemo posegnuti ako bude trebalo za kreditiranjem projekta – naglašava ravnatelj Biokovke.

Valja istaknuti da je u Biokovci 143 stalno zaposlenih radnika, a ljeti se broj poveća za sedamdesetak sezonaca.

- Svime što radimo i ulažemo u hotel nastojimo biti što konkurentniji, u korak s zahtjevima gostiju i ponudom u okruženju. Biokovka je 1961. sagrađena kao odmaralište za ratne vojne invalide, a 1994. je postala specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju kojoj gravitira cijela Dalmacija. Svjesni smo potreba naših gostiju i pacijenata koji se rehabilitiraju u našoj ustanovi. Dnevno nastojimo odgovoriti na sva očekivanja, a ovim projektom ćemo stati uz bok najboljim europskim rehabilitacijskim centrima – ističe ravnatelj dr. Marko Ožić- Bebek.

