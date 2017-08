Požar na planini traje već skoro 10 dana: Na Biokovu će tinjati sve dok ne padne kiša

Iako će Makarani, kako stvari stoje, još neko vrijeme osjećati dim s Biokova, požar koji je izbio prije već deset dana ipak polako posustaje,a prema riječima vatrogasnog zapovjednika Dražena Glavine, stanje na požarištu danas je bilo zadovoljavajuće. Kao i do sada, glavni problem gasitelja su nadmorska visina i nepristupačan teren za vatrogasce zbog čega je, pogotovo na sjevernom dijelu Biokova požar jučer i dalje bio aktivan, a zbog navedenih uvjeta jedino bi zračne snage ili kiša mogli do kraja ukrotiti vatru. Stanje na požarištu redovito prate promatrači iz JU Park prirode Biokovo te pripadnici DVD Makarska, jer kako je vatra zahvatila gusti sloj raslinja na Biokovu će tinjati još danima, gotovo sasvim sigurno sve dok prva veća kiša ne pruži gasiteljima odlučujuću pomoć. Prema prognozama, to bi se napokon i moglo dogoditi u idućih nekoliko dana.

M.P.