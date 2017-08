Započelo prvenstvo mlađih kategorija Zmaja: Pobjeda, remi i dva poraza

1.HNL Središte Split, 1. kolo

Krenulo je prvenstvo mlađih uzrasnih kategorija 1. NL Središta Split.

Pioniri i kadeti su gostovali kod Hajduka dok su mlađi pioniri i juniori na domaćem terenu odmjerili snage s vršnjacima iz Vodica.

O igri i rezultatima prvog kola voditelj omladinskog pogona Zmaja Darko Vlatković je rekao: -Najvrjedniji rezultat ostvarili su pioniri koji su gostovali kod Hajduka i sasvim zasluženo osvojili bod. I kadeti su unatoč poraza od favoriziranog sastava bijelih ostavili dobar dojam. Posebno se to odnosi na prvo poluvrijeme u kojem su bili ravnopravni s nadama Hajduka. U drugom su poluvremenu bolje fizički pripremljeni domaćini postigli još dva pogotka i zasluženo slavili. Malo iznenađenje predstavlja poraz mlađih pionira, a u ovom prvenstvu došlo je do smjene generacije. Ne sumnjam u to da će u idućim kolima i oni igrati bolje. Juniori su upisali visoku pobjedu protiv Vodica, a Ante Medić čak je u četiri navrata tresao mrežu gostiju.

Mlađi pioniri

Zmaj – Vodice 0 : 2 (0: 1)

Zmaj: F.Pavlinović, Glavota, Barišić, Lelas, Šimić, Prgomet, Puljić, Lekaj, A. Milardović, Radalj, Topić (još su igrali: Bekrić, I. Pavlinović, Urlić, Vukojević, S. Milardović, Araujo)

Trener: Goran Kesar

Pioniri

Hajduk – Zmaj 1 : 1 (1 : 0)

Strijelac za Zmaj bio je Škorlić.

Zmaj: Marinović, Lulić, Biličić, Matijašević, Rašić, Vuletić, Šimović, Antunović, Puharić, Lasić, Srzić (još su igrali: Ivanac, Botica, Čović, Žamić, Škorlić)

Trener: Ivan Carević

Kadeti

Hajduk - Zmaj 3 : 0 (1 : 0)

Zmaj: P.Mravičić, Bijelić, Serdarević, Roso, Lelas, Rakić, Radić, Rudelj, Ivanda, Marić, Gilić (još su igrali: Tolić, Rafaneli, Alilović, Šalinović, P. Mravičić)

Trener: Darko Vlatković

Juniori

Zmaj - Vodice 8 : 1 (3 : 0)

Strijelci za Zmaj: Medić (4), Žigo (2), Mucić (1), Brnić (1)

Zmaj: Šapit, Šumelj, Vuletić, Brigić, Mucić, Rafaneli, Pavlić, Žigo, Klinac, Medić, Brnić (još su igrali: Ančić, Tomaš, Serdarević, Radić)

Trener: Petar Talajić

J. Kovačević/arhiva MP