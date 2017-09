U planu klimatizacija crkve Sv.Marka: Konzervatori načelno suglasni

Svi su izgledi da bi makarska konkatedralna crkva Sv.Marka mogla biti klimatizirana. Ova drugostolna crkva Splitsko-makarske nadbiskupije sagrađena je u baroknom stilu. Nekada je bila i stolna crkva. Njezina gradnja započela je na inicijativu makarskog biskupa Nikole Bijankovića, a posvetio ju je makarski biskup Stjepan Blašković 1756. Konkatedrala je bila znatno oštećena za vrijeme velikog potresa 1962., nakon čega je obnavljana.

Danas, na ponos grada, osim za bogoslužja i vjerska događanja ova barokna crkva na drevnom Kaćičevu trgu u središtu Makarske je nerijetko i mjesto održavanja brojnih koncerata i drugih kulturnih događanja kao što je predstavljanje knjiga i slično.Inače, vrlo posjećenu gradsku župnu crkvu trebalo bi klimatitirati kako bi zimi i ljeti bilaugodnija. Inicijativa je potekla od župnog vikaraka don Ante Kelave, kaže župnik msgr. Pavao Banić.

„Načelno smo dobili suglasnost konzervatora prije nekoliko mjeseci. Želimo klimatizacijom osigurati hlađenje i grijanje crkve. Postoji više modela kako to napraviti. Nama bi odgovarao model kao u breljanskoj crkvi. No to će odrediti stručnjaci. Kada stručna firma predloži izvedbeni plan očitovat će se konzervatori, pojašnjava don Ante Kelava. Mons. Pavao Banić dodaje da će se ukoliko dobiju i službenu suglasnost konzervatora i pronađu način financiranja, početi s radom odmah. Bude li suglasnosti konzervatora i novca za izvesti radove klimatizacija crkve bi mogla biti brzo. Naravno, u slučaju da se osiguraju sredstva.

J.Glučina/arhiva MP