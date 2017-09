Javni poziv izlagačima: Prijavite se za sudjelovanje na nadolazećem sajmu ‘Domaće je najbolje’

Grad Makarska objavio je javni poziv svim zainteresiranima za sudjelovanje u jesenskom sajmu Domaće je najbolje, koji će se od 23. rujna zaključno do 1. listopada održati na prostoru Trga 156. brigade Hrvatske vojske. Kako navode u pozivu, broj izlagača je ograničen i prijave će se popunjavati po redu kako pristignu, s tim da je broj izlagača koji nude na prodaju fritule i sve druge vrste uštipaka ograničen na dva. Sam podnositelj prijave dužan je u istoj naglasiti za koju namjenu i vrstu štanda se prijavljuje, a Grad u ponudi ima 16 štandova različitih dimenzija – 12 štanda većih dimenzija (2,00 m x 0,90 m) po ukupnoj cijeni od 1.000 kuna (plus PDV), zatim dva štanda srednjih dimenzija ( 1,5m x 0,90 m) po cijeni od 800 kuna (plus PDV) te dva štanda malih dimenzija (1 ,2 m x 0,90 m), po cijeni od 600 kn (plus PDV). Kako stoji u pozivu, svi zainteresirani proizvođači, udruge, umjetnici i ostali, svoje sudjelovanje na sajmu mogu prijaviti putem ispunjene prijave od petka 1. rujna 2017. do petka 8. rujna 2017. g. zaključno do 13 sati, elektronskim putem na e-mail adresu gradski.porezi1@makarska.hr , te osobno ili putem pošte na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska (ured br. 7 – Pisarnica) s naznakom „Prijava za Jesenski sajam “Domaće je najbolje“.

O.F.