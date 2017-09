Kvartet Marineta na Kačićevu trgu večeras: Pop, rock hitovi i evergreeni

Posjetitelje događanja u sklopu Makarskog kulturnog ljeta večeras na središnjem gradskom trgu čeka zanimljivi glazbeni program, i to u režiji domaćih snaga – kvarteta Marineta. Iskusna grupa makarskih glazbenika, sa stotinama odrađenih nastupa iza sebe, u protekle se dvije godine aktivno uključila u sudjelovanje u manifestacijama u organizaciji Grada. Od koncerata u Kalalargi pred sjedećom publikom pa do onih na pozornici Kačićeva trga ispred rasplesanih turista, Marineta je u ovoj inkarnaciji (nastupaju po potrebi i kao klapska postava op.a.) pripremila bogati materijal pop, rock glazbe i evergreena s kojim su do sada redovito izazivali značajnu pažnju publike u Makarskoj. Večerašnji koncert, kao i gotovo sva ovoljetna događanja na prostoru Kačićeva trga, započinje oko 21 sat.

O.F.