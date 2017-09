Istražili smo gdje se može kušati autohtona makarska torta: Makarana uvijek samo u Romani i Osejavi

Vjerovali ili ne, u Makarskoj samo na dva mjesta možete pojesti tortu makaranu. U kavani Romana na gradskoj rivi i u kavani Kantun u hotelu Osejava.

Istražili smo u gradskim hotelima i restoranima gdje se može pojesti torta makarana. S nevjericom smo se uvjerili da makaranu svakodnevno možete naći samo u kavanama Romana na rivi i Kantun u hotelu Osejava. Negdje drugdje, tek ako slučajno bude. Kod nekih se može naručiti kao u hotelu Meteor, a gostima se služi samo prigodno u hotelu Park i nekim drugima; kao kada su pirevi i neke druge svečanosti.

Neshvatljivo je zašto je to tako. To je torta koja osvaja najprobirljivije sladokusce, torta koja je originalna, autohtona. Još više, torta makarana je na listi zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara. Makaranima je to poticaj od Ministarstva kulture Republike Hrvatske da svoju slasticu plasiraju i kao suvenir i kao originalnu gastronomsku ponudu. Makarana je torta koja može stajati i odoljeti velikim vrućinama pa ju je zgodno i ljeti imati u ponudi kada je mnogi turisti traže. No unatoč svemu, u slastičarnama i restoranima ponudit će vam sve slastice “od svita”, ali makarane ni pod sviću, rekli bi stari.

O makarani se piše, o njoj se pjeva, svaki njezin zalogaj veličanstvena je slast za nepce i užitak koji želite darovati i drugima. Izvorna slatka delicija iz Makarske koja ima svoju povijest i proglašena je nematerijalnom kulturnom baštinom zapravo je do sada najoriginalniji suvenir grada.

Unatoč svim ovim epitetima i činjenicama, u gradu otkuda potječe, gdje zapravo predstavlja najoriginalniji suvenir morate se pomučiti kako bi došli do nje.

Ima makarana i svoj dan. Tradicionalno ove bi se godine trebao proslaviti već 12. put zaredom Dan torte makarana.

Naime, Dan torte makarana, upriliči se u listopadu, a pobudi veliko zanimanje i natjecatelja i onih koji je kušaju. Glavni cilj održavanja ove manifestacije i jest njezina popularizacija. Cilj je zapravo da je sve slastičarne i restorani u svojoj ponudi uvijek imaju. No, niti 12 godina poslije to se nije dogodilo.

Istina, neki sretnici za posjete Makarskoj uspiju kušati makaranu na ova dva mjesta u gradu koji je svakodnevno nude ili im se posreći pa je nađu u ponudi na ribarskim večerima, Noći Kalalarge i sličnim feštama. Njezina prisutnost na našim stolovima je nedovoljna, a želimo grad predstaviti preko nje?! Već danas to bi trebalo mijenjati. Sljedeću turističku sezonu makaranu bi trebao moći probati svuda ili ponijeti doma kao suvenir gotovo svaki naš gost.

Janja Glučina / IvoR