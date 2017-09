Makarska upriličila feštu koja se ne doživi često: Fra Marko Gulin slavio mladu misu među sugrađanima

Svečano je danas bilo u makarskoj Župi sv. Marka. U konkatedralnoj crkvi sv. Marka frakoji je odrastao u Makarskoj, služio je mladu misu. Nakon svečanog misnog slavlja na kojem je propovijedao fraiz Franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu, a koji je Marka i uveo u svijet vjere, na drevnom Kačićevu trgu Župa sv. Marka priredila je veliku feštu. Bila je to prigoda za druženje i čestitanja sugrađana.

Mladi makarski svećenik, pripadnik franjevačkog crkvenog reda, Franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu, zaređen je 17. lipnja u zagrebačkoj prvostolnici, a želio je mladu misu održati i u Makarskoj.

Na kraju mise zahvalio je svima koji su ga podržali, najprije roditeljima, bratu, sestri, obitelji, prijateljima, te svima koji su pridonijeli da postane što je i da danas zadovoljno slavi. Posebno se zahvalio braći franjevcima, te mons. Pavi Baniću, redovnicama, prijateljima…

- Molim se za sve vas i molim i vas da molite za mene – poručio je fra Marko Gulin zazvavši Božji blagoslov za sve.

- Iskreno, jako sam iznenađen ovim slavljem. Zaista nisam očekivao takvu svečanost, ovako lijepu misu i ovo druženje uz domjenak. Bogu hvala i vrijeme je poslužilo unatoč najavi i kiše i grmaljavine – kratko je komentirao fra Marko Gulin. Potvrdio nam je kako je završio arhitekturu 2006. I onda se 2009. javio u Franjevački red.

- Tri godine sam radio. Polako je došlo do ove odluke; prvo obraćenje, onda krštenje, krizma nakon čega sam pohodio crkvu svakodnevno. Duhovnik mi je bio fra Zdravko Lazić koji je sada propovijedao. On me i potaknuo na to da razmislim o duhovnom pozivu. Bogu hvala, danas sam zadovoljan tom odlukom – kazao nam je fra Marko Gulin.

U organizaciji Župe sv. Marka, te udruga i crkvenih zajednica koje djeluju unutar župe upriličen je svečani domjenak za sve posjetitelje nedjeljnog slavlja i makarske goste. Svima koji su pridonijeli ovoj uistinu rijetkoj svečanosti, jer nema Makarska tako često redovnika, zahvalio je i župnik don Pavao Banić koji je ovo slavlje i potaknuo.

- Bog nas je nagradio ovog ljeta s dva duhovna slavlja i zahvaljujemo mu na daru nove snage. Osobno sam slavio 50 godina misništva od čega sam niz godina u ovoj župi i sada je Makarska iznjedrila još jednog redovnika. Fra Marko Gulin odrastao je s roditeljima koji su radili u prosvjeti i odgojili generacije i generacije i intelektualno ih osposobljavali. Hvala i iskrene čestitke roditeljima, bratu i sestri što su Marka darovali Bogu. Zahvalni smo svima koji su u tome sudjelovali i dragi Marko, ne zaboravi svoju Makarsku – naglasio je don Pavao Banić na svečanoj mladoj misi fra Marka Gulina koju je pjesmom uljepšao Župni zbor sv. Marka.

J.Glučina / IvoR