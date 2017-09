Makarska slavi Dan HRM-a: Počast poginulim hrvatskim mornarima

Svečanosti kojima se slavi Dan Hrvatske ratne mornarice, u spomen na slavnu i najveću pomorsku bitku 18. rujna 887., kada su Hrvati izvojevali pobjedu nad nadmoćnijim Mlečanima počele su u Makarskoj odavanjem počasti poginulim mornarima polaganjem vijenaca i molitvom ispred Spomenika hrvatskom branitelju.

Cvijeće su položila izaslanstva Grada Makarske (članovi Gradskog vijeća i predstavnici gradskih ustanova i institucija) na čelu s gradonačelnikom Jurom Brkanom, koji je podsjetio na slavnu prošlost i pobjedu hrvatskog naroda nad Mlečanima, zatim predstavnici SABA-e Makarskog primorja, Udruge 156. brigade HV-a i udruga proisteklih iz Domovinskog rata, predsjednik Udruge društva hrvatskih ratnih logoraša Daniela Rehaka iz grada prijatelja Vukovara. Upalili su svijeće i odali počast svim poginulim mornarima i hrvatskim braniteljima, a riječi odrješenja molili su gvardijan Franjevačkog samostana u Makarskoj fra Ante Čovo i župnik mons. Pavao Banić.

Ispred Spomenika hrvatskom branitelju makarski gradonačelnik Jure Brkan je pozdravio sugrađane i čestitao Dan HRM-a svim hrvatskim mornarima i časnicima te podsjetio na značaj 18. rujna 887.

- Tog su dana ovdje hrvatski mornari obranili naš grad i zemlju protiv tadašnjih talijanskih osvajača. U povijesnoj bici u akvatoriju ispred Makarske potukli smo mletačku flotu i ubili njihovoga dužda. Od toga dana HRM kontinuirano kroz povijest brani svoju zemlju i služi svom narodu. HRM je čast, ponos i dika svih nas Hrvata koji smo shvatili važnost sigurnosti i obrane naše domovine. I danas u vrijeme mira HRM služi svome narodu u spašavanju ljudi na moru, opskrbi na otocima… Svima čestitam Dan Hrvatske ratne mornarice. Nadam se da će uskoro u Makarskoj biti sagrađen spomenik HRM-a kako bi se znalo da je HRM odavde potekla – naglasio je gradonačelnik Jure Brkan i pozvao skup da odaju počast poginulim mornarima.

S ratnog broda HRM-a DBM-81 “Cetina”, koji je uplovio u gradsku luku pod zapovjedništvom poručnika bojnog broda Kristofora Bedrine u nazočnosti mornara i predstavnika Grada Makarske, gradonačelnik Jure Brkan i kapetan fregate Vlado Zoko, zapovjednik diviziona za potporu, položili su vijenac u more i na taj način odali počast i izrazili zahvalnost svim poginulim hrvatskim mornarima i braniteljima.

- U moru ispred Makarske hrvatski mornari uspjeli su pobijediti flotu dužda Kandianija i stvoriti preduvjete da hrvatsko more bude slobodno. Baštinimo tu tradiciju. S tom tradicijom živi hrvatski narod i tako ćemo nastaviti štititi Jadransko more da nam bude na ponos i slavu svih onih koji su dali svoje živote da bi ovo hrvatsko more bilo slobodno. Hvala svim mornarima, dočasnicima i časnicima i građanima Makarske – kazao je kapetan fregate Vlado Zoko. Molitvu odrješenja molio je mons. Pavao Banić.

Prije isplovljenja bojnog broda Cetina ispred gradske luke predstavnici HRM-a i Grada položili su vijenac na Spomen – ploču pomorske bitke kod Makarske.

Na slavnu pobjedu podsjetio je dogradonačelnik Joze Vranješ i čestitajući mornarima istaknuo: – Velika nam je čast da su ovaj dan neretvanski gusari uspjeli poraziti tada jaku mletačku flotu u podnožju Biokova 18.rujna 887. Prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman je upravo taj dan 18. rujna 1993. proglasio Danom HRM-a.”

