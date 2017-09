Novi projekt MARA-e: ‘Europa za građane’ prevladava generacijski jaz

Makarska razvojna agencija MARA partner je u projektu EUROPOLY- an innovative Bottom-Up approach to fight euroscepticism through networking, u sklopu programa ‘Europa za građane’, mjere 2.2. Umrežavanje gradova.

Ukupna vrijednost projekta je 110.650,00 eura, a za aktivnosti koje će MARA provoditi iznos financiranja je 100 % što iznosi 13.625,00 eura.

Europa za građane (http://europazagradane.hr/) jedan je od centraliziranih programa Europske unije s ciljem promicanja suradnje među zemljama sudionica Programa, u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo. Osnovni cilj mjere 2.2. Umrežavanje gradova je umrežavanje općina, gradova, županija ili njihovih udruga/udruženja u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa. Poanta stvaranja mreža bratimljenih gradova jest razvoj tematske i dugotrajne suradnje među njima.

Nositelj projekta „EUROPOLY“ je Centro Diego Fabri iz grada Forli IItalija, dok su projektni partneri: Grad Szolnok iz Mađarske, Centar za mlade Velenje iz Slovenije, Grad Medina del Campo iz Španjolske, Općina Fano iz Italije, Općina Shumen iz Bugarske, Umjetničko sveučilište Targu Mures iz Rumunjske.

Cilj projekta je prevladati generacijski jaz među Europljanima starije i mlađe generacijske dobi i razbiti predrasude o konceptu Europske unije.

Makarska razvojna agencija tako će u projektu sudjelovati putem aktivnosti prisustvovanja na brojnim međunarodnim događajima i održavanjem stručnih predavanja te organizaciji međunarodne konferencije u Makarskoj sa temama: ekonomske situacije, imigracije i nezaposlenosti.

Organizacija svih projektnih aktivnosti projekta „Europoly“ pružit će mogućnost lokalnim upravama kreiranje akcijskih planova kako bi se suprotstavili navedenim problemima.

U aktivnosti koje će provoditi MARA uključit će se i gradske udruge kojima će sudjelovanje na projektu doprinijeti jačanju kapaciteta, otvaranje mogućnosti umrežavanja i prekogranične suradnje, stoji u priopćenju Makarske razvojne agencije MARA, a koje potpisuje ravnateljica Lidija Vukadin Vranješ.

