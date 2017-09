Nakon produljenja roka za legalizaciju: U Makarskoj podnesena 24 nova zahtjeva

Nakon što je produljen rok u Makarskoj su podnesena 24 nova zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, doznajemo od, pročelnika Odjela za gospodarenje prostorom Grada Makarske.

Rokovi za podnošenje zahtjeva za legalizaciju su produljeni i sada je prema usvojenim Izmjenama i dopunama zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim objektima, 30. lipnja 2018. krajnji rok. Podsjetimo, i dalje se legaliziranje odnosi na nezakonito izgrađene objekte koji su gradnju započeli prije 21. 6. 2011. i gdje se ta gradnja može vidjeti na DOF kartama. Inače, od početka procesa legaliziranja bespravno sagrađenih kuća, koji je startao 2013. do danas je ukupno zaprimljeno 2450 zahtjeva. Od toga broja njih 1175 je legaliziralo objekte do danas. „Dosta posla je odrađeno ima li se u vidu da predmete legalizacije uz sav redovit posao, odnosno izdavanje građevinskih dozvola za nove objekte odrađuje troje zaposlenih“, kaže pročelnik Radić. Budući da nema rokova do kada treba završiti proces legalizacije ostaje tek nada da će se u narednih godinu ili dvije to i odraditi.

J.Glučina/arhiva MP