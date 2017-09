Vrućine pomakle sadnju: U vrtovima najviše salate, raštike, peršina i celera

Kako su nestajale vrućine, a za one koji se bave turizmom, polako odlazili gosti, tko god ima kutak za posaditi malo povrća, primio se posla.

Iako su naši stari govorili da se po Velikoj Gospi krenulo u polje, klimatske promjene s kojima je izostala očekivana kolovoška kiša, pomakle su početak radova na zemlji.

Potvrđuju nam to i u makarskoj Sjemenarni gdje povećan broj kupaca imaju od početka rujna. Dosta se tražilo sjeme, i to raznih vrsta salata, a ovih dana kupuje se rasad i to najviše raštika, peršin i celer.

Po sadnice se može i na makarsku pijacu, a u prosjeku se komad kreće oko kune. Reklo bi se, miritaju, jer uz nešto nižu temperaturu i kišu, uspjeh sadnje nije upitan.

Prionuti povrtlarskim radovima baš se i ne da svakome. Pri tome se zaboravlja da to što se uzgoji u svome vrtu, bez tretiranja preparatima, ima itekako zdrav učinak. Nije zanemarivo da je cijena povrća oko 20 kn po kilogramu, a od vrećice sjemena može se puno dobiti, i darovati.

Nekako nevažno prolazi i rekreacijski efekt ove zelene priče, a bolje vježbe tijela i duha nema bez aktivnog boravka u prirodi. Vrt je pravo mjesto za to, makar imao samo par kvadrata.

J. Morović. / J.M.