DVD Makarska: Nema više prečicom preko dvorišta

Strpljivo su vatrogasci čekali da se poštuje njihov prostor davno zaograđenoga dvorišta. Ali mnogi od nas su, ako ćemo priznati, barem nekada prekratili put prolaskom preko dvorišta Vatrogasnog doma DVD Makarska. A, jasno ne bi smo trebali jer u to dvorište ulaze i vatrogasna vozila, vatrogasci obavljaju pregled svoje opreme, jednostavno to je njihov prostor gdje rade i naravno da smetaju prolaznici. Zamislite kada bi preko vašeg dvorišta u svaka doba prolazio svatko kome padne na pamet. Kako bismo se lakše odvikli od loše navike, na ulazu je, uz znak zabrane prolaska za pješake osim za vatrogasce, postavljena i žuta zapreka. To bi konačno svi trebali poštovati.

J.Glučina