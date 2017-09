Mišljenje turista: Pogledajte koji su najbolji makarski restorani po Trip Advisoru

Kada vas netko upita za preporuku dobrog restorana, konobe ili općenito mjesta gdje se može dobro ‘sjesti i ručati’ u Makarskoj, svatko od nas vjerojatno će iz prve izrecitirati nekoliko mjesta s dugom tradicijom, dobrim glasom ili prilagođenim cijenama. S druge strane, kada netko od desetaka tisuća turista posjeti Makarsku u ljetnoj sezoni, velika je vjerojatnost da će potražiti i drugačiju vrstu preporuke – bespuća interneta nude brojne stranice na kojima upravo gosti na osnovu svojih iskustava ostavljaju ocjene ugostiteljskim objektima, hotelima, privatnim apartmanima. Možda najpoznatija takva stranica na svijetu je Trip Advisor, čija mogućnost recenziranja apsolutno svakog turističkog sadržaja kroji možda sasvim drugačiju sliku od one koje mi Makarani znamo predstavljati sebi samima. Tim povodom zavirili smo na Trip Advisor provjeriti koja su, prema mišljenju turista, najbolje ocijenjena mjesta za ‘izist i popit’ u našem gradu, a u konkurenciji od ukupno 83 (!) takva objekta, izdvojili smo prvih deset. Na prvom mjestu prema ocjenama s Trip Advisora stoji restoran Don Antonio, drugo mjesto drži Street Food La Strada, a treće restoran Hrpina. Lista se nastavlja street food barom Tempera, zatim se na peto mjesto smjestila Arta Larga by Gastro Diva, odmah iza nje restoran Ivo, na sedmom mjestu je restoran i steak house Bounty, lista 10 najboljih se nastavlja konobom Kalalarga, slijede restoran Il Golfo te naposljetku Špina bar. Ova lista, kako smo već i naglasili, sastavljena je na osnovu ocjena turista i gostiju, a koliko ona uistinu pokazuje realno stanje stvari, ostaje za daljnje rasprave. Interesantno, s time će se složiti i vlasnik najbolje ocijenjenog makarskog restorana, Ante Beroš. – Da budem iskren, mislim da Trip Advisor, ili slične stranice, ne odaju baš pravo stanje stvari jer jednostavno postoji dosta lažnih recenzija bez obzira bile negativne ili pozitivne, i stoga tu stranicu ne treba ni na koji način dizati u zvijezde, jednostavno, postoji mnogo načina manipulacije. Neki će vam napisati pozitivnu recenziju, a da zapravo nisu ručali ili večerali u restoranu, neki će vam dati negativnu recenziju jer su došli bez rezervacije u pun restoran i nisu mogli dobiti stol, a recimo ima i takvih koji traže besplatnu uslugu jer će vas u suprotnom ucjenjivati negativnom ocjenom. S druge strane, u izbor najboljih restorana znaju upasti i objekti koji se s restoranima ne mogu mjeriti – smatra Beroš. Ipak, nastavit će vlasnik Don Antonija, određeni pokazatelji na Trip Advisoru svakako mogu ukazivati na kvalitetu. – Za primjer, što se tiče Don Antonija, činjenica je da je moj restoran već godinama prvi što se tiče mišljenja gostiju na Trip Advisoru, i to je očit pokazatelj kvalitete našeg rada, jer ako ste dobro plasirani na osnovi lažnih ocjena, vrlo brzo padate i ne možete se održati dugo pri vrhu – smatra Ante Beroš, vlasnik restorana Don Antonio. Zanimljiv detalj na kojeg nam je ukazao je i kako lako prepoznati koja je recenzija prava, a koja ne. – Bez obzira bila ocjena dobra ili ne, prava recenzija je ona u kojoj gost napiše što je ručao i kako mu se svidjelo. Sve ostale, bez obzira bile hvalospjevi ili loše kritike, ne bi trebalo uzimati za ozbiljno – dodat će Ante Beroš. Vezano za listu Trip Advisora, kažimo tako da prema njoj neki od najpoznatijih makarskih restorana nisu završili među prvih 10 – restoran Jež je tako na 12. mjestu, Riva na 13. a, recimo restoran Susvid tek na 21. mjestu. Razlikuju li se toliko ukusi stranih gostiju i nas domaćih ili je nešto drugo u pitanju, možemo samo nagađati jer Trip Advisor, dakako, na tako nešto ne može dati odgovor.

O.Franić