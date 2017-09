Festival putovanja: Avantura Hrvoja Nemčića po kraljevstvu Inka

Nakon svečanog otvaranja u srijedu, uz predavanje Gorana Subašića te izložbu fotografija Vice Rudana, peto po redu izdanje MA Travel Festa nastavljeno je sinoć, ponovo pred velikim brojem posjetitelja, u klubu Rockatansky. Junak druge večeri ovogodišnjeg festivala putovanja bio je naš Makaranin Hrvoje Nemčić, predstavivši svoju dvoipolmjesečnu avanturu po Južnoj Americi, odnosno nekadašnjem kraljevstvu Inka, dok je u kasnijem dijelu večeri svojim izborom glazbe zabavljao DJ Butch. Nemčić je, najprije u društvu Ante Mađora, a zatim sa Zoricom Paunović, prešao Ekvador, Peru i Boliviju, upoznavajući ljude, običaje, povijest i kulturu potomaka jednog od najmoćnijih kraljevstva starog svijeta. Posjetio je Nemčić Macchu Picchu, hodao po slanoj pustinji Salar de Uyuni, zabavljao se na karnevalu u Oruru – drugom najvećem u Južnoj Americi, a sa svojih 210 cm bivajući vjerojatno u svakom trenutku najviši čovjek u gradu. Uz mnoštvo fotografija i zanimljivih detalja Hrvoje Nemčić potvrdio je sinoć svoj putopisni talent i možemo kazati da jedva čekamo izvještaj s destinacija koje će posjetiti u ‘idućoj turi’. MA Travel Fest došao je danas do svoje posljednje večeri, na kojoj će posjetitelji još jednom doživjeti američki kontinent, no njegov sjeverni dio, kroz priče i objektiv Petre Čolak, mlade makarske fotografkinje koja je ovjekovječila svoje putovanje SAD-om, od New Yorka pa do Los Angelesa. Početak je, kao i svake večeri, u 20.30 sati a nakon Petre Čolak slijedi unplugged nastup Zbunjenih, potom i glazbena večer u režiji DJ Spajića.

O.F. / IvoR