Gdje i kako do polovnog auta: Potražnja rabljenih vozila u Makarskoj je i četiri puta veća

Prodaja rabljenih automobila sve više je zanimljiva i Makaranima. U posljednjih nekoliko godina otvorila su se u ovome gradu tri do četiri prodajna mjesta gdje se auta mogu vidjeti i izravno kupiti. Svi oni se oglašavaju i na internetu, ali ljudi vole kada mogu na licu mjesta vidjeti i probati. Kupci kažu da ih upravo ta činjenica da to mogu napraviti ovdje u svome gradu najviše privlači. Za rabljena vozila mnogi se odlučuju najčešće zbog cijene jer žele malo bolje i jače marke koje su u novom izdanju za znatan broj kupaca preskupi. Kao polovni su im zanimljivi jer već nakon godinu dana gube oko 20 posto i više od cijene.

Kako posao ide onima koji te automobile i prodaju, doznajemo iz prve ruke. Igor Radalj 2007. otvorio je firmu Exspertus d.o.o. koja se bavi uvozom rabljenih automobila u Biokovskoj 9 A. Tada je u Makarskoj bilo možda samo jedno prodajno mjesto gdje se moglo kupiti polovno auto i često su ljudi odlazili u druge gradove u kupovinu.

„Uvozim automobile iz Italije i Francuske, a ima ih iz Njemačke. Nema pravila kada je najbolja prodaja. Jednako je to i prije i poslije sezone. Kupuju se auta razne starosti i cijena, a najčešće oni od 5-6 tisuća eura. Najjeftiniji su do tri tisuće eura starosti od 10 do 14 godina, ona malo novija su 7 godina stara. Nema tu ništa mlađe od tri godine. Najprihvatljivija i najtraženija su do 6 godina starosti. Nadalje traže se sve marke i modeli Škoda, Hundai, VW auta, Ford, Peugeot, Mercedes, Citroen. I za rabljena vozila ovdje se dobije jamstvo na šest mjeseci za motor i mjenjač “- dodaje Radalj.

Ovdje postoje mogućnosti nabave rabljenog vozila po narudžbi. Dosta Makarani kupuju rabljena vozila. Prije su više kupovali nova, ali sada više polovna. „ Prosječno se proda 6- 8 auta mjesečno. Dobar je ovo posao ako se dobro radi.” – dodaje Radalj.

U gradu su još tri prodavatelja.

Salon Bašura otvoren je prije četiri godine u vlasništvu Branka Bašure, a nalazi se u Vukovarskoj bb i posreduje u prodaji svih vrsta automobila. Najčešće se traži Mercedes, i Volkswagen auta. – Kod mene poslije sezone, najbolje ide prodaja. Svi u sezoni zarade i tada odluče kupiti kakav auto. Traže se i terenci i mala auta, nema pravila. Cijene se kreću od 1 do 15 tisuća rijetko i 19, ovisno o marki, ali i starosti – kaže Bašura.

Family Ravlić na adresi Put Velikog Brda bb otvorio je firmu za uvoz i prodaju rabljenih vozila prije 2,5 godina. Posao ide dobro, a vlasnici firme su Ivica i Marin Ravlić – kaže Mateo, djelatnik kojeg smo zatekli na terenu. Pojasnio nam je kako nude automobile uvezene iz Italije, Francuske, Belgije, Njemačke… – Najviše je tražen Volkswagen program, Audi i to do desetak godina starosti. Cijene se kreću od 3 do 40 tisuća – doznajemo od Matea.

Od prodavača rabljenih vozila doznajemo kako je potražnja istih i u Makarskoj velika te da je omjer prodaje rabljenih u korist novih vozila u ovom gradu 80 prema 20 posto.

J.Glučina /IvoR